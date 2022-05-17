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Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля, 17 мая 2022 года

На церемонии открытия Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian.

Зеленский заявил, что украинцы продолжат сражаться за свою свободу, потому что у них нет другого выбора. Президент провёл параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. Он упомянул фильмы "Великий диктатор" с Чарли Чаплиным и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы. "Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!" - заявил Зеленский.

В начале апреля видеообращение Зеленского показали перед участниками церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми". В нём президент Украины призвал поддержать его страну в войне с Россией "любым способом". "Что меньше всего похоже на музыку, – спросил зрителей Зеленский и сам же ответил на этот вопрос: – Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей". "Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города", – сказал президент Украины.

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