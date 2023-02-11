Серебренников призвал писать Ахеджаковой письма поддержки

Режиссёр Кирилл Серебренников призвал писать письма поддержки актрисе Лии Ахеджаковой. На днях стало известно о том, что её последний спектакль был снят с репертуара театра "Современник". Ахеджакова публично выступала против российского вторжения в Украину. По её словам, спектакль сняли с репертуара вопреки её мнению - хотя в театре заявляют, что причиной стало плохое самочувствие 84-летней актрисы.

Серебренников, также выступающий против войны и сейчас живущий за границей, призвал писать Ахеджаковой в своём телеграм-канале.

"Всё, что произошло в последние два дня с легендой русского театра и кино Лией Ахеджаковой, мы считаем недопустимым, гадким и подлым" - говорится в записи. Серебренников предлагает писать письма по электронной почте и обещает, что они будут распечатаны и переданы актрисе лично, а также отправить их в театр "Современник", директор которого Юрий Кравец ранее заявлял о "гневных письмах" в связи с политической позицией артистки.

8 февраля стало известно, что руководство московского театра "Современник", где она служит с 1977 года, убрал из репертуара последнюю постановку с её участием — спектакль "Игра в джин". Об этом сообщила "Новая газета". Издание привело слова Ахеджаковой о том, что директор в разговоре с ней упомянул, что его "буквально завалили гневными письмами в её адрес". В "Современнике" ответили "Новой газете", что февральский показ спектакля отменён и посмотреть его можно будет "никогда". Официально в театре причиной отмены спектакля назвали плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса же говорит, что "очень хотела играть этот спектакль".

Ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловались "Офицеры России" из-за монолога актрисы, который якобы оскорбляет ветеранов.

В конце 2022 года в Петербурге на неопределённую дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлёвских телеграм-каналах.