Сергей Крикалев сохранил пост в "Роскосмосе"

Космонавт Сергей Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", пишет ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации. Причины, по которым Крикалев вернулся на прежнюю должность, не уточняются.

В госкорпорации сообщили, что решение "принято после его встречи с Рогозиным с учетом опыта и компетенций Сергея Крикалева". О переходе Сергея Крикалева — единственного космонавта в высшем руководстве "Роскосмоса" — с поста исполнительного директора по пилотируемым космическим программам в советники главы госкорпорации стало известно 11 июня. Как утверждает "Новая газета", одной из причин этого стала критика со стороны Крикалёва проекта съёмок на Международной космической станции коммерческого фильма "Вызов". Крикалёв подтвердил это изданию "Открытые медиа", но отказался от дальнейших комментариев.

На наблюдательном совете при "Роскосмосе" 9 июня Крикалёв раскритиковал проект съёмок на МКС фильма с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко. Критики проекта утверждают, что из-за подготовок к съёмкам была скомкана научная программа исследований, сокращено число космонавтов, которые работают на станции. Официально кадровые перестановки в «Роскосмосе» объяснили планами России создать собственную орбитальную станцию и началом подготовки этого проекта.

"Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съёмка фильма на МКС планируется на октябрь. С Пересильд и Шипенко должен полететь космонавт Антон Шкаплеров. По его словам, речь идёт не просто о фильме, а о научном эксперименте.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако американская сторона, участвующая в проекте, намерена его продлить. Весной правительство России сообщило, что к 2025 году Москва может создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС. Окончательное решение пока не принято. 4 июня сообщалось, что глава НАСА Билл Нельсон в телефонном разговоре предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Рогозин согласился с предложением.