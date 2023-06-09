Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сергей Собянин будет снова избираться на пост мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок. Его кандидатуру выдвинула партия "Единая Россия". Очередные выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать москвичи смогут также и в электронном формате.

Собянин подтвердил своё решение и поблагодарил "Единую Россию" за оказанное доверие. Он сказал, что решение "непростое и очень ответственное. Мы переживаем сложный период нашей истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями".

О конкурентах Сергея Собянина в предвыборной гонке пока не сообщается. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в товет на вопрос, считает ли он предстоящие выборы конкурентными, ответил, что считает их открытыми и честными, но не конкурентными, "поскольку у Сергея Семёновича конкурентов быть не может".

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с 2010 года. Ранее вы выборах главы города он участвовал как самовыдвиженец.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG