Собянин впервые пойдёт на выборы мэра от "Единой России"

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин пойдёт на грядущие выборы руководителя столицы от партии "Единая Россия". Это случится впервые: предыдущие два раза Собянин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Об этом узнал "Коммерсантъ".

По словам главы московского отделения партии Петра Толстого, "решение Собянина" обусловлено его тесной связью с "Единой Россией" и консолидацией вокруг неё общества.

На пост мэра Москвы Собянина в 2010 году назначил президент России. В 2013 году Собянин выиграл мэрские выборы с результатом 51,4% – второе место тогда занял оппозиционный политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.

На выборах в 2018 году Собянин переизбрался, набрав более 70% голосов. "Единая Россия" не выдвигала своих кандидатов на пост московского мэра ни в 2013, ни в 2018 году.

По результатам майского опроса Russian Field, за Собянина готовы проголосовать 74% москвичей, планирующих прийти на выборы. Голосование за мэра Москвы пройдёт 10 сентября 2023 года. По информации газеты "Коммерсантъ", противостоять Собянину будут только представители парламентских партий. Кандидат от оппозиции вряд ли сможет пройти муниципальный фильтр, так как для этого нужно собрать подписи в том числе депутатов "Единой России".