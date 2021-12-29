Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы

Ректора Московской школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева вернули в следственный изолятор «Матроская тишина» из московской клинической больницы. Об этом сообщил адвокат Сергей Севрук. Где именно сейчас находится Зуев – в медсанчасти, тюремной больнице или в камере, пока неизвестно.

По данным члена московской общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджиа, Сергея Зуева вернули в СИЗО по требованию следователя для проведения следственных действий.

С конца ноября Сергей Зуев находился в тюремной больнице из-за проблем со здоровьем. Неделю назад Зуева перевели в гражданскую больницу для обследования и корректировки лечения

21 декабря Мосгорсуд суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил обвиняемого в мошенничестве ректора в СИЗО. 3 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Зуева до 7 марта. Защита в ходе слушаний настаивала на залоге или домашнем аресте, ссылаясь на плохое состояние здоровья ректора, который незадолго до ареста перенёс три операции, одна из которых на сердце.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ректор Шанинки оставался в СИЗО. Путин отметил состояние здоровья ректора и то, что его обвиняют по экономической статье.

Смягчить меру пресечения Зуеву просила следствие и прокуратуру и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт.