Ректора Шанинки перевели из СИЗО в гражданскую больницу

Ректора Московской школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева отправили из следственного изолятора "Матросская тишина" в гражданскую больницу для обследования и корректировки лечения. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы. Сколько Зуев пробудет в больнице, не уточняется.

Ранее в среду, 22 декабря, дочь ректора Шанинки, вышла с одиночным пикетом к зданию главного управления МВД на Петровке 38 в Москве с плакатом "Новый год и смерть в СИЗО?". На плакате дочь Зуева также указала, что за 43 дня содержания под стражей с арестованным не проводили никаких следственных действий и не допускали медиков.

21 декабря Мосгорсуд суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил обвиняемого в мошенничестве ректора в СИЗО. 3 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Зуева до 7 марта. Защита в ходе слушаний настаивала на залоге или домашнем аресте, ссылаясь на плохое состояние здоровья ректора, который незадолго до ареста перенёс три операции, одна из которых на сердце.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ректор Шанинки оставался в СИЗО. Путин отметил состояние здоровья ректора и то, что его обвиняют по экономической статье.

Смягчить меру пресечения Зуеву просила следствие и прокуратуру и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также указала, что у ректора есть несовершеннолетние дети, один из которых – инвалид, и пожилые родители.

Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт.

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