Серверы ГИБДД залило водой. Второй день в России не выдают права

МВД России в воскресенье назвало причину, по которой второй день подряд не работают информационные ресурсы Госавтоинспекции, из-за чего невозможна выдача водительских прав и регистрация автомобилей.

Согласно сообщению на сайте МВД, причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. "В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой", – говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что приём граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции невозможен. К вечеру последствия аварии обещают устранить, а 20 декабря будет объявлено рабочим днём во всех подразделениях ГИБДД, чтобы граждане могли в них обратиться за получением услуг.

Сбой в работе информационных систем в региональных подразделениях ГИБДД начался 18 декабря. В разных регионах России жители не могли получить права или зарегистрировать автомобили. Также для водителей оказался ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения правил дорожного движения. В МВД накануне заявляли, что речь идёт о единичных случаях и что граждане, не получившие государственные услуги в Госавтоинспекции из-за технического сбоя, смогут сделать это 19 декабря.