Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Серверы ГИБДД залило водой. Второй день в России не выдают права

МВД России в воскресенье назвало причину, по которой второй день подряд не работают информационные ресурсы Госавтоинспекции, из-за чего невозможна выдача водительских прав и регистрация автомобилей.

Согласно сообщению на сайте МВД, причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. "В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой", – говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что приём граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции невозможен. К вечеру последствия аварии обещают устранить, а 20 декабря будет объявлено рабочим днём во всех подразделениях ГИБДД, чтобы граждане могли в них обратиться за получением услуг.

Сбой в работе информационных систем в региональных подразделениях ГИБДД начался 18 декабря. В разных регионах России жители не могли получить права или зарегистрировать автомобили. Также для водителей оказался ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения правил дорожного движения. В МВД накануне заявляли, что речь идёт о единичных случаях и что граждане, не получившие государственные услуги в Госавтоинспекции из-за технического сбоя, смогут сделать это 19 декабря.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG