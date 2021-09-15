Возьмут под контроль? "Суверенный рунет" становится всё ближе

Представитель расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что у него есть данные о подготовленном российскими властями плане "исчезновения интернета". По информации Грозева, Кремль, вводя постепенные ограничения, через два года может снизить скорость доступа к YouTube, Twitter и другим международным сервисам до 24 Кбит/с. Опрошенные Радио Свобода эксперты не уверены, что в России уже готово техническое решение об окончательном переходе к "суверенному интернету", но отмечают, что эффективных ограничительных инструментов у государства становится все больше.

Выступая на прошедшей в начале сентября в Таллине Lennart Meri Conference, Христо Грозев сказал:

"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров. Те, кого аккредитируют, будут обязаны давать полную информацию, включая SSL-сессии, логины, IP-адреса ФСБ по каждому своему юзеру. Не будет никакой вообще анонимности. А те, которые не будут аккредитованы, включая YouTube, включая все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно, на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость. И крайняя скорость через 2 года будет 24 Кбит/с".

Эксперт по сетевым технологиям и интернету Алексей Семеняка отмечает, что в настоящее время хостинг-провайдеры, то есть компании, предоставляющие инфраструктуру для размещения информации в интернете, сравнительно слабо контролируются в России государством, в отличие от так называемых "организаторов распространения информации", которые обязаны хранить и по запросу передавать силовым органам практически любые данные своих пользователей.

"Понятно, что, если у нас есть обременение по отношению к организаторам распространения информации, то в этой логике может дойти и до следующего уровня", – говорит Семеняка. Хотя сами по себе YouTube, Twitter и не являются де-факто хостинг-провайдерами, они пользуются хостинговой инфраструктурой. Теоретически доступ к ним может быть ограничен именно через нее. Весной этого года Роскомнадзор уже угрожал Google замедлением доступа к сервисам компании за отказ удалить контент, который российское ведомство считает противоправным.

Семеняка обращает внимание на то, что в последние месяцы у российских властей накопилось особенно много претензий к Google (владеет YouTube и является одним из крупнейших хостинг-провайдеров) и другим крупным международным интернет-сервисам. Это связано с предстоящими выборами. В середине августа Роскомнадзор потребовал от Google и Apple удалить из своих онлайн-магазинов приложение "Навальный", а позже пригрозил административной и уголовной ответственностью за отказ сделать это. 3 сентября Арбитражный суд Москвы запретил Google и "Яндексу" показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче. Российский поисковик фактически начал выполнять требование суда, американский – нет. 9 сентября Роскомнадзор потребовал от Google, Apple, Cloudflare и Cisco прекратить предоставление возможностей обхода блокировки на территории РФ сайта "Умное голосование". Отказ российское ведомство пообещало интерпретировать как иностранное вмешательство в российские выборы. 14 августа судебные приставы даже явились в российский офис Google, а на следующий день стало известно, что представителей Google и Apple вызывают на заседание комиссии по суверенитету Совфеда РФ. По словам главы комиссии Андрея Климова, к американским цифровым компаниям у российских сенаторов "накопилось очень много вопросов".

Роскомнадзор тестирует и собственные новые возможности помешать обходу блокировок. В конце прошлой недели ведомство провело тестовую блокировку сервисов Google и Cloudflare, скрывающих имя интернет-сайта. Временно заблокировав иностранные публичные DNS-серверы, Роскомнадзор предложил госкомпаниям перейти на российские DNS-серверы. В дальнейшем это может стать обязательным требованием для всех российских интернет-пользователей. DNS-сервер получает от пользователя запрос, содержащий название сайта, и переводит его в IP-адрес. Сервисы Google и Cloudflare позволяют шифровать такие запросы и тем самым скрывать информацию о том, какой именно сайт интересует конкретного пользователя. Переход на российские DNS-серверы, по мнению координатора по международному сотрудничеству "Роскомсвободы" Александра Исавнина, позволит российским властям централизованно собирать такую информацию и даст дополнительные возможности блокировать неугодные сайты. "Суверенный DNS" – часть суверенного интернета", – говорит Исавнин.

Исавнин считает, что перспектива почти полного отключения России от международного интернета, описанная Христо Грозевым, вполне реалистична. "Мы убедились в последнее время, что российские власти не считаются ни с чем, для того чтобы ограничить доступ граждан к информации, которую они считают неправильной. Если они продолжат в том же духе, они дойдут до той истории".

Вектор задан, но я не думаю, что есть большой технический план его реализации

В то же время Алексей Семеняка сомневается, что окончательная "суверенизация" рунета существует в виде готового плана. "[У российских властей] есть желание, чтобы сеть была полностью подконтрольна во всех точках. Но технические действия, которые для этого выполняются, достаточно ситуативные. Они все ведут в этом направлении, но единого великого плана, как это все делать, я думаю, нет. Может быть, есть какой-то небольшой горизонт планирования: здесь что-то прошли, что-то получилось – окей, посмотрим, какие у нас есть дальше возможности. То есть вектор задан, но я не думаю, что есть большой технический план его реализации", – считает Семеняка.

Оба собеседника Радио Свобода признают, что действия Роскомнадзора по введению ограничений в интернете стали за последний год намного более эффективными, а успехи, например, в развертывании системы DPI для фильтрации контента и замедлении Twitter прошедшей весной подталкивают власти к испытанию все новых ограничительных инструментов.

Видимо, власти сумели консолидировать какие-то силы в области построения суверенного интернета

"Видимо, власти сумели консолидировать какие-то силы в области построения суверенного интернета и поборолись с коррупцией в поставках подобного оборудования. Явно начали работать более квалифицированные сотрудники, повысились бюджеты, и они стали расходоваться эффективнее", – говорит Исавнин. Впрочем, эксперт отмечает, что в мире есть страны, где ограничения в интернете уже почти достигли уровня, о котором говорил Христо Грозев, например, Китай и Иран. Пользователям в этих странах пришлось освоить более совершенную систему обхода блокировок, которая пока не применяется массово в России. Опыт Беларуси, считает Исавнин, говорит о том, что новые технологии при ужесточении госконтроля над интернетом общество осваивает достаточно быстро.

Будущее российского интернета не в последнюю очередь зависит и от того, как будут действовать иностранные интернет-компании. Исавнин подчеркивает, что успех Telegram в борьбе с блокировками был определен именно готовностью компании вкладывать усилия и ресурсы в свою защиту. "Я очень боюсь, что Google и другие компании либо начнут выполнять требования российских властей, как это делает "Яндекс", либо плюнут на Российскую Федерацию и просто будут игнорировать эти вещи, попадая под блокировки", – говорит Исавнин.

14 сентября мировой суд Москвы назначил очередные штрафы социальным сетям за отказ от удаления запрещенного в России контента. Facebook был оштрафован на 21 миллион рублей, Twitter на 5 миллионов рублей, Telegram на 9 миллионов рублей. Общая сумма штрафов, выписанных в отношении одного только Facebook, приближается к 100 миллионам рублей.