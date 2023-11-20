Сеть кафе "АндерСон" продана "Вкусвиллу"

Продуктовый ритейлер "Вкусвилл" выкупил бренд и основные активы сети семейных кафе "АндерСон", основанной Анастасией Татуловой. Об этом сообщила сама Татулова.
"Наши два бренда много работали как партнеры. "ВкусВилл" очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку", - написала бывшая омбудсвумен по защите малого и среднего бизнеса в телеграме.
По информации "Коммерсанта" со ссылкой на источники во "Вкусвилле", сделка уже закрыта. Активы сети "АндерСон", которые приобрел ритейлер, оцениваются 600–800 миллионов рублей.
Как рассказали источники издания, "Вкусвилл" давно искал активы на ресторанном рынке для приобретения, а Татулова могла захотеть выйти из бизнеса из-за "административного давления".
Год назад в сети кафе "АндерСон" прошли массовые налоговые проверки и выемка документов. Татулова тогда заявила, что, по её мнению, таким образом власти пытаются заставить её уехать из России.
До этого депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить её деятельность, а также высказывания Татуловой на предмет экстремизма и "фейков" о российской армии.
- Анастасия Татулова основала сеть кафе "АндерСон" в 2009 году. С июля 2020 по май 2022 года она занимала пост общественного омбудсмена по защите предпринимателей. По её словам, она ушла с этого поста, так как "разошлась во взглядах с государством", устала решать вопросы предпринимателей вручную и столкнулась с давлением на себя и семью.
- В марте 2020 на встрече Владимира Путина с представителями бизнеса Татулова критически отреагировала на обещанные президентом меры поддержки во время пандемии коронавируса, призвала "не пугать бизнес прокуратурой" и предложила заменить обещания отсрочки уплаты налогов на налоговые каникулы.
- В мае 2021 года Татулова сообщила, что ей предложили выступить на Петербургском международном экономическом форуме, в котором примет участие Владимир Путин, заплатив за своё же выступление 960 тысяч рублей. "Так нам и надо. Хочешь высказать мнение – заплати миллион, помоги стране", - саркастически резюмировала предпринимательница.
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