Сеть кафе "АндерСон" продана "Вкусвиллу"

Продуктовый ритейлер "Вкусвилл" выкупил бренд и основные активы сети семейных кафе "АндерСон", основанной Анастасией Татуловой. Об этом сообщила сама Татулова.

"Наши два бренда много работали как партнеры. "ВкусВилл" очень поддержал нас в пандемию и был первым, кто поверил в наш продукт, поставив его к себе на полку", - написала бывшая омбудсвумен по защите малого и среднего бизнеса в телеграме.

По информации "Коммерсанта" со ссылкой на источники во "Вкусвилле", сделка уже закрыта. Активы сети "АндерСон", которые приобрел ритейлер, оцениваются 600–800 миллионов рублей.

Как рассказали источники издания, "Вкусвилл" давно искал активы на ресторанном рынке для приобретения, а Татулова могла захотеть выйти из бизнеса из-за "административного давления".

Год назад в сети кафе "АндерСон" прошли массовые налоговые проверки и выемка документов. Татулова тогда заявила, что, по её мнению, таким образом власти пытаются заставить её уехать из России.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить её деятельность, а также высказывания Татуловой на предмет экстремизма и "фейков" о российской армии.