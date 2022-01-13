Север теряет спокойствие. Вадим Штепа – о НАТО и кремлёвском блефе

Кремлевский ультиматум в адрес НАТО о "гарантиях безопасности" для России вызвал в обычно сдержанных северных странах повышенную тревогу и беспокойство. Министры обороны Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии провели совместное совещание, на котором заявили, что с требованиями Кремля Запад не должен соглашаться ни при каких условиях, а Россия представляет наибольшую военную угрозу для Европы. Такой язык уже прямо напоминает противостояние эпохи холодной войны. Но даже тогда Финляндия не планировала вступать в НАТО, а вот теперь её премьер Санна Марин допускает такую возможность.



Многим памятна проводившаяся в послевоенное время политика "финляндизации". Тогда СССР после неудачной для себя "зимней войны" (советизировать всю Финляндию так и не удалось) отказался от дальнейших попыток насадить там коммунистический режим. Финляндии было позволено остаться суверенной и демократической страной, но при условии невступления её в западные блоки. Именно этот финский нейтралитет способствовал тому, что один из важнейших международных документов второй половины ХХ века, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, был подписан именно в Хельсинки.

Кремлёвские правители вдруг стали полагать, что вернулись в советскую империю и могут диктовать другим странам свои условия

Финляндия и в постсоветское время стремилась поддерживать довольно близкие отношения с Россией. Например, по количеству выданных шенгенских виз для россиян она была безусловным рекордсменом. Особенно хорошо это знают петербуржцы, регулярно катавшиеся в финские города. Однако в конце прошлого года Финляндия объявила о закупке 64 американских истребителей F-35А, которые способны существенно модернизировать оборону страны. Вряд ли расчетливые финны пошли бы на эту крупнейшую военно-коммерческую сделку, если бы не учитывали возрастающие риски отношений с восточным соседом. Дело в том, что высказывания российских дипломатов становятся всё менее дипломатичными и всё более агрессивными. Так, отправленный на переговоры в Женеву заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявляет: "НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Хотя с тех пор в Североатлантический альянс вступили уже 14 стран, в том числе три балтийские, где эти требования Москвы вызывают наибольшие опасения.



Учитывая полувековую историю их поглощения Советским Союзом, Литва, Латвия и Эстония рассматривали своё вступление в НАТО в 2004 году как гарантию неповторения подобных событий. Но оказывается, кремлевское требование "гарантий безопасности" для себя фактически лишает таких гарантий их самих. Хотя в странах Балтии нет никаких тяжелых наступательных вооружений и уж тем более ядерного оружия, а размещенные там подразделения европейских союзников по НАТО играют скорее психологически сдерживающую роль, Россия осознает, что "крымский" или "донбасский" сценарий в этих странах не пройдут.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что обсуждать российские предложения вообще не имеет смысла: "Это длинный список не пожеланий, а прямо-таки команд". Представитель МИДа Латвии Анджей Вилумсонс заявил: "Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает. Напротив, под угрозой находятся страны – соседи России, чья территориальная целостность была нарушена, то есть Украина и Грузии". На днях министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Москва своими требованиями бросает вызов всему международному праву, отрицая свободу других, независимых стран проводить собственную политику, присоединяться или не присоединяться к тем или иным международным союзам. Шведская армия сегодня является самой сильной на севере Европы вне НАТО, но, по словам министра, ситуация вынуждает эту страну активнее налаживать сотрудничество с альянсом. Дело вполне может дойти до того, что она выйдет из своего двухвекового нейтрального статуса.



Таким образом, кремлевские антинатовские ультиматумы могут привести к совершенно обратному результату – даже нейтральные Финляндия и Швеция вступят в альянс, а обороноспособность балтийских стран будет существенно усилена. И это станет закономерным итогом блефа нынешних кремлёвских правителей, которые вдруг стали полагать, что вернулись в советскую империю и могут диктовать другим странам свои условия.

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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