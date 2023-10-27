Сейм Латвии обсуждает конфискацию автомобилей с российскими номерами

Сейм Латвии принял в первом чтении поправки к закону "О дорожном движении", которые предусматривают запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщила пресс-служба латвийского парламента.

Согласно документу, владельцы зарегистрированных в России автомобилей должны будут в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу зарегистрировать транспортное средство в Латвии или вывезти его с территории страны. В противном случае автомобиль конфискуют, а также обяжут уплатить штраф в размере от 750 до двух тысяч евро.

Авторы законопроекта предлагают все конфискованные таким образом транспортные средства передавать Украине.

В поправках также говорится, что владельцам транспортных средств с российскими номерами будет разрешено один раз транзитом проехать через территорию Латвии. При этом они должны будут в электронном виде подать информацию о себе, автомобиле и о периоде времени, в течение которого он будет пересекать транзитом территорию страны. Отдельно отмечено, что на такой транзит водителям отведут 24 часа.

Эти ограничения, как указывается в законопроекте, не коснутся автомобилей дипломатических и консульских служб России.

Министерство юстиции Латвии также предлагало конфисковывать автомобили с белорусскими номерами. Однако, как сообщает издание LSM, комиссия, ответственная за проработку законопроекта, постановила, что такое решение может быть принято только на уровне Евросоюза.

Ранее Латвия, а также Литва, Польша, Финляндия, Эстония и Норвегия запретили въезжать на свою территорию машинам с российскими номерами. При этом власти Латвии заявляли, что не будут конфисковывать такой транспорт, если он уже находится на территории Евросоюза.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях может расцениваться как запрещённый импорт.

После широкомасштабного российского вторжения в Украину ЕС ввёл в отношении России 11 пакетов санкций. В Евросоюзе подчёркивают, что основная цель санкций – ограничить возможность российских властей получать доходы и финансировать войну.

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