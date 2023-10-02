Автомобили дорогих марок, запрещённых к ввозу в Россию санкциями ЕС, продолжают попадать в страну через Финляндию, выяснило расследование национальной телерадиокомпании Yle. Журналистам удалось отследить маршрут с помощью GPS-маяков.

Они установили их автомобили премиальных марок BMW X3 и Lexus RX350, обнаруженных на автотрейлере неподалёку от порта Котка. Через него продолжаются поставки не попавших под ограничения товаров из ЕС в Россию. Lexus прибыл туда из Канады, присоединившейся к санкциям ЕС. Имя его покупателя в той стране "было похоже на русское", говорится в расследовании.

Автотрейлер отвёз машины сначала в Санкт-Петербург, где они, вероятно, были растаможены в России. Затем на склад в Москву. Lexus через несколько дней был обнаружен в автосалоне Томска. Он продавался там за 100 тысяч евро, минимум в два раза дороже, чем стоил в Канаде. В том же городе передвигалась и BMW, вероятно, привезённая под заказ.

В материале Yle не объясняется как машины были ввезены в Россию. Одна из популярных схем, описанная журналистами, предполагает, что автомобили оформляются как экспорт через Россию в страны Центральной Азии. Там они меняют документы и продаются на внутреннем рынке. Транзит таких товаров санкциями не запрещён.