Бывший глава МВД Латвии арестован по подозрению в шпионаже на Россию

Суд в Риге арестовал депутата оппозиционной партии "Согласие" Яниса Адамсона по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает латвийское агентство LETA.

Следствие подозревает что Адамсон передавал России информацию о военных закупках и бюджете. Кроме того, депутат мог информировать Москву о позиции стран Балтии по газопроводу "Северный поток-2".

Адамсон свою вину не признаёт. В случае, если будет доказано, что депутат раскрыл гостайну, ему грозит пожизненное заключение.

В середине 1990-х Адамсон возглавлял МВД Латвии. Сейчас он работает в комиссии Сейма по обороне. По данным СМИ, доступа к секретной информации у депутата нет.