В Латвии экс-главу МВД заподозрили в шпионаже в пользу России

Сейм Латвии дал согласие на проведение обысков и арест депутата из фракции "Согласие" Яниса Адамсонса, сообщает агентство Delfi.

Решение поддержали 69 парламентариев, 5 – против, еще четверо – воздержались.

Ранее в четверг стало известно о запросе, который в парламент направила Генпрокуратура. Она настаивала на выдаче депутата. По неофициальным данным, Адамсонса подозревают в шпионаже в пользу России. Какую секретную информацию он передавал Москве, пока не ясно.

Сам политик вину отрицает. На заседании Сейма Янис Адамсонс сказал, что понятия не имеет, в чём его обвиняют. Он также отметил, что узнал об уголовном деле от журналистов. Своё преследование Адамсонс объяснил тем, что "мафиозные структуры контратакуют", пишет РБК. Агентство обратилось с запросом в российское посольство в Латвии.

Адамсонс окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. С 1979 по 1991 годы служил на Дальнем Востоке. В августе 1991-го года он подал рапорт об увольнении из погранвойск СССР и затем уехал в Латвию, где сначала командовал государственной погранслужбой, а позднее был главой МВД.

Как отмечает "Би-би-си", Янис Адамсонс фигурировал в нескольких скандалах, в частности, в своё время, судился с Генпрокуратурой по поводу статуса "бывшего сотрудника КГБ СССР".

Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", в которую он входит, защищает интересы русскоязычного населения Латвии.