Сейм Польши отказался продлевать работу временного правительства

Сейм Польши на заседании в понедельник отказался продлевать работу временного правительства Матеуша Моравецкого. Оно будет распущено, новые министры будут назначены депутатами. Это стало возможным после прошедших осенью парламентских выборов, проигранных правившей партией "Право и справедливость".

За предоставление вотума доверия правительству проголосовали 190 депутатов, против — 266, передаёт Польское агентство печати. Воздержавшихся не было.

Новым премьер-министром, вероятнее всего, уже в понедельник станет Дональд Туск. У поддерживающей его кандидатуру коалиции есть большинство голосов в нижней палате парламента. Кандидатов до 17:00 по местному времени (19:15 МСК) могли представить маршалу Сейма группы не менее чем из 46 депутатов, у них было на это полчаса.

Туск уже возглавлял правительство Польши в 2007 — 2014 годах. Он дважды избирался председателем Евросовета, высшего политического органа Евросоюза.