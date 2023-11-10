В Польше создана коалиция оппозиционных партий

Представители главных оппозиционных партий Польши подписали коалиционное соглашение.

"Соглашение — это набор ориентиров для нашего сотрудничества после получения от президента страны возможности формирования правительства", — заявил лидер "Гражданской коалиции" и вероятный кандидат на пост премьер-министра Дональд Туск.

Помимо партии Туска в коалицию вошли "Третий путь" и "Новые левые".

Ранее на этой неделе президент Польши Анджей Дуда поручил нынешнему премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать правительство. Президент отметил, что, если у Моравецкого не получится сформировать кабинет министров, то миссия будет передана Туску.

На парламентских выборах в середине октября правящая партия Польши "Право и справедливость" набрала больше 35% голосов, а "Гражданская коалиция" – чуть больше 30%. При этом вместе с другими оппозиционными движениями партия Туска получает в парламенте большинство.

Две из трёх партий потенциальной коалиции разделяют идеи феминизма. В Польше надеются, что новые власти изменят законодательство об абортах, ужесточённое в 2020 году. Поправки привели к фактической невозможности сделать аборт в стране и массовым протестам против этого.