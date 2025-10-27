"Съезд народных депутатов" Пономарёва просят признать террористическим

Верховный суд России зарегистрировал иск о признании политического движения "Съезд народных депутатов", созданного бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым, террористической организацией. Об этом сообщили ТАСС и "Интерфакс".

Кто подал иск, агентства не уточняют. Ранее аналогичные заявления, в частности о признании "террористической организацией" американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), направляла Генпрокуратура России.

"Съезд народных депутатов" был создан Пономарёвым в 2022 году, а уже в 2023-м организация была признана в России "нежелательной".

Пономарёв объявлен в России "иноагентом". В сентябре 2024 года суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинениям в распространении "фейков" о российской армии и оправдании терроризма.