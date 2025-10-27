"Съезд народных депутатов" Пономарёва просят признать террористическим

Верховный суд России зарегистрировал иск о признании политического движения "Съезд народных депутатов", созданного бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым, террористической организацией. Об этом сообщили ТАСС и "Интерфакс".
Кто подал иск, агентства не уточняют. Ранее аналогичные заявления, в частности о признании "террористической организацией" американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), направляла Генпрокуратура России.
"Съезд народных депутатов" был создан Пономарёвым в 2022 году, а уже в 2023-м организация была признана в России "нежелательной".
Пономарёв объявлен в России "иноагентом". В сентябре 2024 года суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинениям в распространении "фейков" о российской армии и оправдании терроризма.
- Илья Пономарёв – бывший депутат Госдумы, член фракции "Справедливая Россия", член Совета Левого фронта. 20 марта 2014 года он единственный проголосовал в Госдуме против российской аннексии Крыма, в том же году покинул Россию.
- После начала войны России против Украине Пономарёв создал организацию "Съезд народных депутатов". Политик также поддерживает легион "Свобода России" и призывает к свержению власти в России путём военной оккупации. В России Пономарёв внесён в список террористов и экстремистов.