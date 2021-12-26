Шахтёров Кузбасса обяжут перед работой произносить "клятву горняка"

В Кемеровской области для работников угольных и горнорудных предприятий будет введена обязательная клятва, которую горняки должны будут повторять перед тем, как спускаться в шахты.

По мнению заместителя губернатора области Андрея Панова, эта мера повысит уровень безопасности на предприятиях и ответственности шахтёров за жизни и здоровье своих коллег.

Текст клятвы Панов опубликовал у себя в инстаграме. Согласно ему, шахтёры будут обещать "перед лицом своих товарищей быть достойным профессии, честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, чётко соблюдать правила безопасности", а также "честно трудиться во благо Кузбасса".

В конце ноября в кузбасской угольной шахте "Листвяжная" произошёл взрыв метана. Погиб 51 человек, ещё 92 человека пострадали. По числу жертв это крупнейшее ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

Родственники погибших утверждают, что за последние годы на "Листвяжной" были выявлены десятки нарушений, однако руководство не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. По рассказам шахтёров, руководство "Листвяжной" заклеивало датчики, таким образом на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.

В рамках расследования уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная" были арестованы один из собственников предприятия Михаил Федяев, директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок.