Шахтёров Кузбасса обяжут перед работой произносить "клятву горняка"

В Кемеровской области для работников угольных и горнорудных предприятий будет введена обязательная клятва, которую горняки должны будут повторять перед тем, как спускаться в шахты.
По мнению заместителя губернатора области Андрея Панова, эта мера повысит уровень безопасности на предприятиях и ответственности шахтёров за жизни и здоровье своих коллег.
Текст клятвы Панов опубликовал у себя в инстаграме. Согласно ему, шахтёры будут обещать "перед лицом своих товарищей быть достойным профессии, честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности, чётко соблюдать правила безопасности", а также "честно трудиться во благо Кузбасса".
- В конце ноября в кузбасской угольной шахте "Листвяжная" произошёл взрыв метана. Погиб 51 человек, ещё 92 человека пострадали. По числу жертв это крупнейшее ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.
- Родственники погибших утверждают, что за последние годы на "Листвяжной" были выявлены десятки нарушений, однако руководство не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. По рассказам шахтёров, руководство "Листвяжной" заклеивало датчики, таким образом на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.
- В рамках расследования уголовного дела об аварии на шахте "Листвяжная" были арестованы один из собственников предприятия Михаил Федяев, директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок.
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