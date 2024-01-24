"Схемы": родственники подтвердили гибель трех членов экипажа Ил-76

Журналисты проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода установили имена шести членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.
По данным проекта, экипаж принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку с дислокацией в Оренбурге. Родственники подтвердили журналистам гибель трех членов экипажа – это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин и 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.
Под фото в соцсети еще одного члена экипажа Ил-76 – бортового радиста Игоря Саблинского – появились комментарии, в которых выражают соболезнования по поводу его гибели.
Также в самолете должны были находиться бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев и помощник командира корабля по фамилии Чмирев. Их гибель пока не удалось независимо подтвердить.
Журналистам не удалось независимо проверить сообщения о том, что на борту также находились украинские пленные.
- Утром в среду Минобороны России сообщило о том, что в Белгородской области разбился Ил-76. На его борту, как утверждается, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным властей, погибли. ГУР Украины впоследствии подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен пленными.
- "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ. Самолет, по данным изданий, перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 для обстрелов Харьковской области. Позже оба издания отредактировали новость, убрав упоминание о причастности ВСУ к падению самолета.
- В ГУР Украины заявили, что на данный момент нет достоверной информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Согласно заявлению развеки, безопасность украинских военнопленных должна была обеспечить российская сторона. В сообщении говорится, что "украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом". ГУР утверждает, что украинская сторона также не была уведомлена о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.
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