"Схемы": родственники подтвердили гибель трех членов экипажа Ил-76

Журналисты проекта "Схемы" Украинской службы Радио Свобода установили имена шести членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.

По данным проекта, экипаж принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку с дислокацией в Оренбурге. Родственники подтвердили журналистам гибель трех членов экипажа – это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин и 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

Под фото в соцсети еще одного члена экипажа Ил-76 – бортового радиста Игоря Саблинского – появились комментарии, в которых выражают соболезнования по поводу его гибели.

Также в самолете должны были находиться бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев и помощник командира корабля по фамилии Чмирев. Их гибель пока не удалось независимо подтвердить.

Журналистам не удалось независимо проверить сообщения о том, что на борту также находились украинские пленные.