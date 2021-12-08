Шенгенскую визу главе футбольной ассоциации Беларуси выдала Венгрия

Министерство иностранных дел Венгрии выдало шенгенскую визу председателю Белорусской футбольной ассоциации Владимиру Базанову, который был выслан из Чехии в начале декабря за нарушение правил пребывания иностранцев в стране. Эту информацию венгерской службе Радио Свобода подтвердили в ведомстве.

МИД Венгрии сообщил, что у Базанова было приглашение от УЕФА. Министерство выдало ему шенгенскую визу от имени Швейцарии, где находится штаб-квартира спортивной организации. Официальные лица Швейцарии никак не комментировали это заявление.

30 ноября чешская задержала полиция Владимира Базанова и его жену за нарушение правил въезда, установленных в связи с эпидемиологической ситуацией. Кроме того Базанов, бывший военный, включён в санкционные списки стран Балтии, которыми также руководствуется Чехия. 1 декабря Базанов и его жена были депортированы из Чехии.

Как ранее стало известно Белорусскому фонду спортивной солидарности, Владимир Базанов с супругой собирались посетить ряд выездных игр женской сборной Беларуси, в том числе матч в чешском городе Опава. Белорусская футбольная ассоциация и УЕФА осудили задержание Базанова, отметив, что он приехал в страну как спортивный деятель, а не как представитель режима Александра Лукашенко. Чешский временный поверенный в делах был вызван в МИД Беларуси, где ему был выражен протест. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, в свою очередь, заявил: "Тому, кто поддерживает Лукашенко, нечего делать в Чешской Республике".