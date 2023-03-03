Школьника отправили в СИЗО после попытки поджечь военкомат

16-летнего ученика петербургской гимназии, который был задержан по обвинению в попытке поджечь здание военкомата в Кировске Ленинградской области, суд отправил в СИЗО на два месяца. Первоначально его подозревали в умышленном повреждении имущества, однако позже статью переквалифицировали на более тяжкую - покушение на теракт, сообщает Север.Реалии со ссылкой на "Фонтанку".

Телеграм-канал "Осторожно, Новости" писал, что в дело подростка добавили новые эпизоды - утверждается, что, кроме военкомата в Кировске, он пытался поджечь и военкомат Красногвардейского района Петербурга. В обоих случаях попытка, как сообщается, была неудачной.