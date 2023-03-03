Школьника отправили в СИЗО после попытки поджечь военкомат

16-летнего ученика петербургской гимназии, который был задержан по обвинению в попытке поджечь здание военкомата в Кировске Ленинградской области, суд отправил в СИЗО на два месяца. Первоначально его подозревали в умышленном повреждении имущества, однако позже статью переквалифицировали на более тяжкую - покушение на теракт, сообщает Север.Реалии со ссылкой на "Фонтанку".
Телеграм-канал "Осторожно, Новости" писал, что в дело подростка добавили новые эпизоды - утверждается, что, кроме военкомата в Кировске, он пытался поджечь и военкомат Красногвардейского района Петербурга. В обоих случаях попытка, как сообщается, была неудачной.
- Ученика 166-й петербургской гимназии задержали в конце февраля в Кировске. В полицию позвонил охранник военкомата, который сообщил, что в дверь здания бросили коктейль Молотова, бутылка разбилась и не загорелась. Приехавшие полицейские задержали в ста метрах от военкомата 16-летнего школьника. Не сообщается, признал ли он вину.
- Суд в Петербурге 28 февраля отправил в СИЗО на два месяца аспиранта университета имени Алферова Владимира Миронова. Его обвиняют в хулиганстве и в так называемой дискредитации армии России. Следствие считает, что в ночь на 26 февраля Миронов разбил окна в здании военного комиссариата Выборгского района, а также оставил на стенах антивоенные надписи.
- После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации в сентябре число таких атак возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал, ущерб зданиям, как правило, наносился незначительный. Большинство дел рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.
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