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Призывника приговорили к 7 годам за поджог военкомата во Владивостоке

Военный суд во Владивостоке приговорил призывника к семи годам лишения свободы за поджог военкомата – его квалифицировали как теракт.

Согласно приговору суда, в июне 21-летний призывник поджёг местный военкомат, чтобы дестабилизировать его деятельность и воздействовать на принятие решения о прекращении войны в Украине.

Местные СМИ и телеграм-каналы тогда сообщали, что в стену военкомата бросили бутылку с горючей жидкостью – от огня пострадала облицовка. Утверждалось, что военкомат находится в деревянном здании, признанном памятником архитектуры. Также отмечалось, что один из подозреваемых снимал попытку поджога на видео.

По версии следствия, осуждённый переписывался с неким заказчиком, который обещал ему сто тысяч рублей "в случае полного уничтожения здания". Для получения вознаграждения нужно было предоставить видеозапись уничтожения объекта.

Осуждённый признал вину. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы: первые два года он проведёт в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

  • После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
  • В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Большинство дел рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

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