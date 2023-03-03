Призывника приговорили к 7 годам за поджог военкомата во Владивостоке

Военный суд во Владивостоке приговорил призывника к семи годам лишения свободы за поджог военкомата – его квалифицировали как теракт.

Согласно приговору суда, в июне 21-летний призывник поджёг местный военкомат, чтобы дестабилизировать его деятельность и воздействовать на принятие решения о прекращении войны в Украине.

Местные СМИ и телеграм-каналы тогда сообщали, что в стену военкомата бросили бутылку с горючей жидкостью – от огня пострадала облицовка. Утверждалось, что военкомат находится в деревянном здании, признанном памятником архитектуры. Также отмечалось, что один из подозреваемых снимал попытку поджога на видео.

По версии следствия, осуждённый переписывался с неким заказчиком, который обещал ему сто тысяч рублей "в случае полного уничтожения здания". Для получения вознаграждения нужно было предоставить видеозапись уничтожения объекта.

Осуждённый признал вину. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы: первые два года он проведёт в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.