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Школьники из России показали второй результат на олимпиаде по математике

Российские школьники завоевали три золотые и три серебряные медали на Международной математической олимпиаде в Осло. Лучше выступила только команда Китая. Об этом рассказывает издание N+1.

В 2022 году представители России участвовали в олимпиаде дистанционно как частные лица, а не в составе национальной сборной. В марте организаторы отстранили команду от участия в ответ на российское вторжение в Украину.

В сумме шестеро российских школьников набрали 217 баллов – это был бы второй результат после команды из Китая, если бы Россия участвовала в официальном зачёте. Больше всех – абсолютный максимум в 42 балла – набрала Галия Шарафетдинова из Казани.

В 2022 году в олимпиаде официально принимали участие почти 600 человек из 104 стран.

  • Международная математическая олимпиада проводится среди учащихся старших классов ежегодно с 1959 года. Школьникам предлагается решить шесть задач из разных областей математики, включая геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

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