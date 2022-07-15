Школьники из России показали второй результат на олимпиаде по математике

Российские школьники завоевали три золотые и три серебряные медали на Международной математической олимпиаде в Осло. Лучше выступила только команда Китая. Об этом рассказывает издание N+1.

В 2022 году представители России участвовали в олимпиаде дистанционно как частные лица, а не в составе национальной сборной. В марте организаторы отстранили команду от участия в ответ на российское вторжение в Украину.

В сумме шестеро российских школьников набрали 217 баллов – это был бы второй результат после команды из Китая, если бы Россия участвовала в официальном зачёте. Больше всех – абсолютный максимум в 42 балла – набрала Галия Шарафетдинова из Казани.

В 2022 году в олимпиаде официально принимали участие почти 600 человек из 104 стран.