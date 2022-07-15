Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию российских футбольных клубов и Российского футбольного союза на решение не допустить их к участию в международных турниров. Российские команды пропустят еврокубки впервые с сезона 1963/64 года.

2 мая союз европейских футбольных ассоциаций не допустил сборную России до участия в Лиге наций, а клубы – до еврокубков в сезоне 2022/23. Заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах была признана не подходящей. После этого российские футбольные клубы ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и "Сочи" обжаловали это решение в спортивном арбитражном суде.