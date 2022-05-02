Союз европейских футбольных ассоциаций не допустил сборную России до участия в Лиге наций, а клубы — до еврокубков. Заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 году признана не подходящей. Заседание исполкома организации прошло в понедельник, второго мая, говорится на сайте союза.

Женская сборная России не допущена до запланированного к проведению чемпионата Европы, вместо неё в финальном турнире в Англии сыграет португальская команда. Команду снимут с отборочного турнира к Чемпионату мира, она занимала там второе место в группе. С сореваний также сняли российскую молодёжную сборную, футзальные команды и команды по пляжному футболу.

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