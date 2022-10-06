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Школьницу отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат

Суд в Казани назначил ученице 11 класса два месяца домашнего ареста по статье о покушении на уничтожение чужого имущества. Девушка пыталась поджечь районный военкомат коктейлями Молотова. Об этом сообщает интернет-газета Татарстана "Реальное время".

Школьницу задержали в понедельник, 3 октября. При себе у неё обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Две другие она успела метнуть в сторону военкомата – бутылки в здание не попали, а, упав в нескольких метрах от стены, подожгли траву. При задержании девушка объяснила полицейским, что хотела поджечь военкомат, так как выступает против войны и мобилизации.

В суд школьницу доставили в наручниках, заседание проходило в закрытом режиме. Девушка будет находиться под арестом до 3 декабря 2022 года.

После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов.

Карта атак на военкоматы и администрации

Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества. В генштабе Вооружённых сил России заявляли, что поджоги могут расцениваться как теракты с наказанием до 15 лет лишения свободы.

  • 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

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