В Казани по подозрению в поджоге военкомата задержали школьницу

В Казани задержали ученицу 11-го класса, её подозревают в попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал "База".
По информации "Базы", при задержании у девушки обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Две другие она успела метнуть в сторону военкомата – бутылки в здание не попали, а, упав в нескольких метрах от стены, подожгли траву.
Девушка объяснила полицейским, что хотела поджечь военкомат, так как выступает против войны и мобилизации, передаёт "База". Школьницу задержали.
Также сегодня рано утром неизвестный пытался поджечь военкомат в Красноярске. Он бросил в здание два "коктейля Молотова". В результате расплавился стеклопакет, помещения не пострадали, возгорание потушили охранники военкомата.
Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества. В генштабе Вооружённых сил России заявляли, что поджоги могут расцениваться как теракты с наказанием до 15 лет лишения свободы.
После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. Всего на данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов.
- Сегодня же в Мордовии задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в подготовке поджога или подрыва госучреждения. Сообщается, что у него дома обнаружили порох и химические реактивы. Подозреваемый дал признательные показания, против него возбудили уголовное дело.
- Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
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