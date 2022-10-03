В Казани по подозрению в поджоге военкомата задержали школьницу

В Казани задержали ученицу 11-го класса, её подозревают в попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

По информации "Базы", при задержании у девушки обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Две другие она успела метнуть в сторону военкомата – бутылки в здание не попали, а, упав в нескольких метрах от стены, подожгли траву.

Девушка объяснила полицейским, что хотела поджечь военкомат, так как выступает против войны и мобилизации, передаёт "База". Школьницу задержали.

Также сегодня рано утром неизвестный пытался поджечь военкомат в Красноярске. Он бросил в здание два "коктейля Молотова". В результате расплавился стеклопакет, помещения не пострадали, возгорание потушили охранники военкомата.

Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества. В генштабе Вооружённых сил России заявляли, что поджоги могут расцениваться как теракты с наказанием до 15 лет лишения свободы.

После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. Всего на данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов.