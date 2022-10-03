Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Казани по подозрению в поджоге военкомата задержали школьницу

В Казани задержали ученицу 11-го класса, её подозревают в попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

По информации "Базы", при задержании у девушки обнаружили бутылку с зажигательной смесью. Две другие она успела метнуть в сторону военкомата – бутылки в здание не попали, а, упав в нескольких метрах от стены, подожгли траву.

Девушка объяснила полицейским, что хотела поджечь военкомат, так как выступает против войны и мобилизации, передаёт "База". Школьницу задержали.

Также сегодня рано утром неизвестный пытался поджечь военкомат в Красноярске. Он бросил в здание два "коктейля Молотова". В результате расплавился стеклопакет, помещения не пострадали, возгорание потушили охранники военкомата.

Против задержанных по подозрению в поджогах возбуждают уголовные дела, в том числе по статьям об умышленном повреждении чужого имущества. В генштабе Вооружённых сил России заявляли, что поджоги могут расцениваться как теракты с наказанием до 15 лет лишения свободы.

После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. Всего на данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов.

Карта атак на военкоматы и администрации
  • Сегодня же в Мордовии задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в подготовке поджога или подрыва госучреждения. Сообщается, что у него дома обнаружили порох и химические реактивы. Подозреваемый дал признательные показания, против него возбудили уголовное дело.
  • Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG