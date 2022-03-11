Сходил за хлебушком. Как в Донбассе спасаются от "мобилизации"

Радио Свобода поговорило с молодым жителем Луганска, который уже более 20 дней не выходит из дома, опасаясь быть мобилизованным в "народную милицию" самопровозглашенной "ЛНР".

Спустя две недели российско-украинской войны уже мало кто вспоминает, что она началась с заявлений России о необходимости "защитить" самопровозглашенные "народные республики" Донбасса. Донецк и Луганск сейчас, наверное, одни из самых спокойных городов Украины. Прежняя линия соприкосновения с украинской армией прекратила свое существование и отодвинута далеко от больших городов, в опереточных "терактах", которые использовались для оправдания начала боевых действий против Украины, больше нет нужды, но людей на улицах почти нет: многие уехали в "эвакуацию" в Россию и пока не собираются возвращаться, других забрали в армию в рамках "мобилизации".

"Мобилизация" была объявлена лидерами "ДНР" и "ЛНР" 19 февраля, сразу после "эвакуации" – хотя и до этой даты мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, пытавшиеся выехать из Донецкой и Луганской областей в Россию, сталкивались с тем, что их не выпускали из "республик". Прошло две недели, и украинские журналисты начали публиковать первые видео с признаниями "мобилизованных", попавших в плен к Вооруженным силам Украины. На одном из них, снятом, как утверждается, под Горловкой, пленные рассказывают о себе: "Я учитель французского языка, социальный педагог. Говорили, что на сборы, никто не говорил, что поедем сюда, а когда по факту обули-одели, выбора уже не было". Следующий пленный даже пытается говорить по-украински: "Я слесарь. В субботу позвонил завхоз и сказал собраться и приехать в военкомат, никто ничего не знал".

Практически сразу после объявления "мобилизации" социальные сети заполнились сообщениями о том, как мужчин забирают в военкоматы "ДНР" и "ЛНР" прямо на улицах. 23 февраля глава "ДНР" Денис Пушилин обязал каждое предприятие самопровозглашенной республики "мобилизовать половину работников призывного возраста".

Радио Свобода поговорило с жителем Луганска Сергеем (имя изменено по его просьбе), который уже больше 20 дней почти не выходит из дома, опасаясь повторить судьбу своих менее удачливых друзей и знакомых. Сергею повезло: он живет не один, рядом с ним есть человек, который не попадает под "мобилизацию" и может хотя бы выйти в магазин за едой. Сергею удалось связаться со своими друзьями, которых забрали в "армию ЛНР": из его рассказа следует, что их отправляют воевать не только в пределах Донбасса, но и везут в Белгород, откуда практически без подготовки перебрасывают в Харьковскую область Украины.

Мы получили от нашего собеседника убедительные доказательства того, что сейчас он действительно находится в Луганске (опубликовать их мы не можем, чтобы не поставить под угрозу его безопасность), и в четверг поговорили с ним, позвонив ему в телеграме. Вот его рассказ о том, что сейчас происходит в "ЛНР" на фоне российской войны против Украины.

"Поднимали из шахты и сразу увозили"

– Сколько дней вы уже пытаетесь скрываться от мобилизации в "армию ЛНР"?

– Где-то 17-го числа стало известно о том, что из так называемой "ЛНР" перестанут выпускать мужчин от 18 до 55 лет. В этот момент уже стало все понятно. Поэтому в тот же день я покинул место постоянной регистрации и до сегодняшнего момента нахожусь здесь. То есть это 20 или 21 день, где-то так.

– Вы просто с одного адреса в "ЛНР" переехали на другой?

– Да, просто туда, где не прописан.

– Вы говорите "все стало понятно уже тогда". Что именно? Что будет большая война? Или вы думали, что будет какая-то локальная операция?

– Стало понятно, что мужчин будут призывать на какие-то боевые действия, потому что иных причин для запрета на выезд не было. Что прямо большая война будет, вряд ли кто-то мог поверить.

– Кто, согласно законам "ЛНР", подлежит мобилизации? Есть какие-то критерии?

– Все мужчины от 18 до 55 лет. Но при этом были случаи, когда и в 17 лет могли на улице забрать, и никто не стал разбираться.

– Известно ли, как много людей удалось таким образом "мобилизовать"? И понятно ли, куда их отправляют – в так называемую "народную милицию ЛНР" или в российскую армию? ("Народная милиция" - самоназвание вооруженных сил "ЛНР" – прим. РС)

– То, что очень много людей таким образом уже попало, это факт. Сейчас на улице практически невозможно встретить кого-то из молодежи. Те, кому посчастливилось остаться дома, когда начали просто на улицах ловить, сажать в автобусы, которые до этого использовались как общественный транспорт, и везти в военкоматы, – те до сих пор сидят все дома. А так очень много людей. Многих забрали с предприятий, прямо с рабочих мест. Грубо говоря, поднимали из шахты, тут же принимали и увозили. По поводу того, где они находятся – со многими из тех, кого забрали еще в первые дни, никакой связи нет. Изредка кто-то может выйти на связь, но это опять-таки редкость. Из тех, кто выходил на связь, люди сообщали, что они в Белгороде, возможна дальнейшая отправка на Харьков и так далее.

– Вы контактировали с кем-то, кто в итоге через Белгород пошел на территорию Украины?

– Буквально несколько дней назад человек говорил, что он на территорию Украины отправляется, но больше он на связь не выходил.

– Транзитом через Белгород?

– Да, если верить его словам.

– Как их оформляют? Как военнослужащих российской армии или они идут как "военнослужащие народной милиции ЛНР"?

– Точно не знаю, но думаю, что те, у кого только паспорт "ЛНР", оформляются как "добровольцы", а те, у кого гражданство Российской Федерации, таких здесь тоже полным-полно, возможно, подписывают какой-то контракт.

– Этих мобилизованных успевают научить хотя бы стрелять?

– Большая часть тех, кого забрали, совершенно не умеют воевать: это студенты, шахтеры, учителя. Я не думаю, что кого-то обучали, в этом-то и проблема. Многие, у кого забрали детей, мужей, пытаются верить в то, что они просто где-то там в тылу, помогают, чему-то учатся. Даже когда речь идет о том, что их вывозят в Россию, многие люди, особенно те, которые живут в приграничных районах, думают, что они просто поехали в Россию на учения.

Еще один рассказ пленного "добровольца" из "ЛНР": "Первого марта шел в магазин за продуктами. Меня забрали с улицы, забрали паспорт просроченный, посадили в автобус. Отвезли в какое-то здание в Алчевске, до утра там пробыли, утром загрузили много людей в самосвал":

– Возвращаясь к тому, как людей забирали в рамках "мобилизации". Как это происходило с людьми, которых вы знаете лично?

– Элементарно. Человек вышел за хлебом, возле магазина стояли сотрудники военной комендатуры и "Газель", которая раньше ездила по какому-то маршруту в городе. Подходят, проверяют документы, сажают в "Газель" и ждут следующего.

– Таких как вы, кто пока успешно скрывается, достаточно?

– Из моего окружения да, довольно-таки много. Дело в том, что пока они еще не дошли до того, чтобы прямо вламываться в дома. В каких-то селах, как говорили близкие мне люди, могли зайти по месту регистрации, то есть подальше от города, в сельской местности, там прямо из домов могли выгребать. Сейчас еще присутствует практика, когда просто могут зайти в подъезд, постучаться в каждую квартиру в расчете на то, что кто-то откроет. Но, естественно, никто не открывает. Поэтому пока еще многие молодые люди, многие мужчины, учитывая то, что до этого была эвакуация, и многие женщины покинули город, находятся дома. Но им в любом случае рано или поздно надо будет выйти за едой, за водой и так далее. Поэтому в большинстве своем все эти "товарищи" из военкоматов поджидают у магазинов.

– Есть ли какая-то агитация за мобилизацию? И есть ли люди, которые добровольно, с радостью туда идут?

– В первые дни, до развития событий, которые произошли 24 февраля, была агитация под предлогом того, что нужно "защищать родину". Вдруг начались обстрелы, в Луганске стало "шумно", хотя я не могу утверждать, кто стрелял. Утверждали, что нужно брать в руки оружие и идти защищать родину. Может, какая-то часть добровольцев и была. Не могу сказать, что их было много, но, наверное, были.

– Обещали ли деньги, был ли вообще какой-то "пряник", или только "кнут"?

– Никаких "пряников", ничего хорошего никто не обещает.

– "Эвакуация" мирных жителей из Луганска была реальной или показной?

– Многие люди действительно уехали. И среди моих знакомых есть люди, которые уехали. Но в основном опять-таки это женщины, дети и пенсионеры. Скорее всего, это действительно было показухой. Еще одна версия – их увезли, чтобы никто здесь не устраивал лишний шум на фоне того, что забирают мужчин.

"Их не кормят по несколько дней"

– Сказалась ли война, которая сейчас идет, на повседневной жизни Луганска? Как эти события воспринимаются людьми?

– Громче всего, конечно, звучат те, которые ее поддерживают, потому что у нас такие реалии, что не поддерживать сложно, вернее, сложно об этом заявлять. Многие, в принципе, положительно относятся. А те, кто относятся отрицательно, помалкивают. Сказывается война прежде всего на отсутствии товаров во многих магазинах, растут цены.

– Как вы лично относитесь к российско-украинской войне? И как вы относились восемь лет назад к событиям 2014 года?

– К войне, естественно, я положительно относиться не могу, иначе вряд ли бы я с вами разговаривал. Если бы относился положительно, скорее всего, был бы сейчас где-нибудь в окопах. Восемь лет назад я был молод и глуп, и меня не интересовало то, что происходит, пока это меня самого не стукнуло. К сожалению, недальновидность аукнулась. Те, кто хоть немного здраво мыслит, понимали, что ситуация здесь ни к чему хорошему не вела. Был бы умнее, давно бы уже уехал, но опять-таки накладывает ограничения наличие жилья и так далее, с этим сложно расстаться, сложно купить новое, когда есть уже что-то старое. А так, конечно, ничего хорошего.

– Люди запуганы, боятся или, наоборот, с нетерпением ждут победы России над Украиной?

– Тут, как и с одобрением всей этой ситуации, громче всех слышно тех, кто хочет победы России, потому что это политика партии, политика режима, об этом можно говорить вслух, громко. Но в моем окружении очень много людей, которые всему этому не особо радуются.

– С 2014 года российская армия присутствовала в "ЛНР" и "ДНР" скрытно, это не афишировалось. Сейчас Россия совершенно открыто воюет в Украине. Появились ли сейчас в Луганске российские военные, которые не скрывают своей принадлежности к армии РФ?

– Об этом мне судить сложно как человеку, который практически не выходит на улицу.

– Интернет пока работает, связь работает, раз мы с вами разговариваем, то есть сидеть дома и прятаться пока можно?

– Ну, пока получается, да. Конечно, присутствует некое ощущение, что мы как бы "консервы", потому что многие мобилизованные, которые выходили на связь, жаловались, что их не кормят по несколько дней. Возможно, вы уже видели в интернете фотографию, что люди там одеты, как бомжи, в касках, которые после Великой Отечественной остались. Поэтому мы такие "консервы", которые пусть лучше пока посидят дома, а когда надо будет, их вскроют и доставят. Пока так.

– В Россию уже пошли первые похоронки, все громче слышны голоса родных погибших солдат. В Луганске есть уже случаи, когда люди получали известия о том, что их родственники погибли?

– Да, конечно.

– Это освещается в местных СМИ? Или это стараются скрывать?

– Совершенно не освещается. Здесь полная тишина.

– Пока не началась эта война, много ли было желающих, из тех, кто получил российский паспорт, пойти служить официально в российскую армию, подписать контракт?

– Среди моих знакомых таких не было.

– То есть единственный вариант был простой – записаться в "народную милицию", если уж хотелось воевать?

– Дело в том, что те, кто действительно этого хотел, все давным-давно были там. Более того, многие, которые как-то поддерживали события 2014-2015-го, но потом ушли со службы в "народной милиции", уже вернулись обратно, они были мобилизованы в первую очередь.

– В общем, у вас пока план – сидеть и ждать, не делать нечего. А как вы покупаете, условно, те же продукты? У вас есть кто-то, кто может сходить за ними?

– Да. Других вариантов, в принципе, нет. Я бы с радостью, конечно, отсюда куда-нибудь исчез, и я сам немножечко расстроен тем, что как раз собирался уезжать, отправил девушку, и в тот же день, когда ее отправлял, на вокзале уже услышал о том, что не выпускают мужчин. Тут кипеш, паника поднялась, потому что рейс был на Москву, люди хотели уехать, просто по каким-то своим делам, кто на заработки, кто еще что-то, и прозвучало, что мужчины никуда не едут. Тогда, собственно, все стало понятно. Я сам собирался после этого где-то через неделю уехать, но увы.

– И это все началось, как вы вначале сказали, еще 17-18-го числа, то есть за несколько дней до объявления "мобилизации".

– Да, просто это еще не было озвучено. Я посадил девушку на автобус, который ехал в Москву, поэтому слышал об этом. В ту же ночь начались "теракты" – то взрыв газовой трубы какой-то, то автозаправочной станции, и на этом фоне, естественно, уже пошло дальнейшее развитие по нарастающей.

– С тех пор, как война началась, стало ли тише в плане обстрелов? Вы сказали, что сперва было "шумно". Сейчас все успокоилось?

– Конкретно в Луганске – да, это точно, потому что, естественно, линия соприкосновения значительно сдвинулась. У меня близкие родственники находятся недалеко, на Айдаре (река в Луганской области, – прим. РС), и там была недавно еще территория Украины, сейчас там уже войска "ЛНР" и РФ. Поэтому все действия перенеслись вглубь области.

– Как их жизнь изменилась с приходом "ЛНР" и российских войск?

– Не могу сказать, что кто-то из моих знакомых или родных сильно этому рад. Люди только радуются, что пока нет никаких обстрелов, что целы, живы, все целое. Во многих населенных пунктах все довольно безобидно и безболезненно прошло, а в некоторых городах, как, например, город Счастье, который был на линии соприкосновения, там все разрушено и уничтожено. Поэтому люди сейчас просто радуются тому, что целы.

Сирийцы на защите "ЛНР"

На словах Россия по-прежнему отрицает, что ведет боевые действия на территории Украины: об этом в четверг заявил после переговоров с украинской стороной министр иностранных дел Сергей Лавров, да и в большинстве официальных сообщений речь идет только о "защите ЛНР и ДНР", а атаки на Киев, Харьков и другие города никак не упоминаются.

В пятницу Владимир Путин разрешил отправлять в "народные республики" добровольцев из других стран, в первую очередь, с Ближнего Востока – в ответ на действия "западных спонсоров украинского режима", которые "отправляют наёмников со всего мира воевать на территорию Украины". По словам министра обороны России Сергея Шойгу, его ведомство получило около 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, которые "хотят приехать в ЛНР и ДНР" и участвовать в "освободительном движении". Путин распорядился "пойти им навстречу" и помочь. Рекрутировать дополнительные силы в ближневосточном регионе Россия может только в Сирии, в связи с чем остается открытым вопрос, как сирийские солдаты, о боевых качествах которых российские военные и наемники из "ЧВК Вагнера" отзывались крайне нелицеприятно, смогут воевать при температуре минус 15 градусов, которая в ближайшие дни ожидается на востоке Украины.