"Родина тебя бросит". Соцсети о срочниках на войне в Украине

На исходе второй недели войны министерство обороны России признало участие в ней солдат-срочников.

Якобы их было немного, все они уже выведены на территорию России, а Владимир Путин дал поручение разобраться с случившемся военной прокуратуре. Но верится, что всё так просто, с трудом.

Иван Преображенский:

Минобороны России вынуждено было признать, что отправило воевать солдат срочников. Среди них, видимо, так много убитых и попавших в плен, что не признавать уже было невозможно.

Максим Атаянц:

Неделю назад в комментариях под одним из своих постов я выразил уверенность, что солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют, хотя бы потому, что это совершенно нецелесообразно, не говоря уже про остальные очевидные аспекты.

К сожалению, я недооценил степень свинства тех командиров, от которых это зависело.

Роман Голованов:

А теперь виновных разжаловать до рядовых, сунуть автомат в зубы и отправить на линию соприкосновения в ДНР. Чтобы хлебнули сполна.

Эльвира Вихарева:

И никто ведь не сомневался, что Родина бросит тебя, сынок, всегда. Что тех, кто отправлен убивать, бросят в плену.

Украинском плену. Только вдуматься в эти слова!

Что же они с нами сделали. До чего довели.

8 лет накачки ненавистью – и вот он, результат.

Одно хорошо: эти, кто в плену, точно выживут.

В отличие от других, кого Родина еще не успела бросить.

Кристина Астафурова:

А Путин ещё недавно клялся, что #ихтамнет.

Но за «фейки» сядешь всё равно ты.

Сергей Смирнов:

Ну теперь ждем всеобщей мобилизации и военного положения.

Катерина Сажнева-Калугина:

Разумеется, никаких срочников не было. Кто говорит про срочников, тот первый враг государства. Никто никого контракты подписывать не заставлял, что вы.

Гарант же из бункера гарантировал и стюардессам на 8 марта подтвердил.[...]

Какие срочники!!!

Да у нас и вакцинировались все ещё пару месяцев назад совершенно добровольно и с песней на устах.

Надежда Кутепова:

Вчера прочитала на Медузе интервью с руководителем организации солдатских матерей в РФ. Найдите, прочтите. Одна из основных ее эмоций - она поражена отсутствием реакции со стороны матерей , в первую очередь срочнников. Реакция такая. Ну что же, новостей нет, значит так надо. Вздыхают. Значит будем ждать. Кажется , материнский инстинкт растворяется под влиянием пропаганды тоже.

Это срочники. А контрактники , там все еще хуже, они же все в ипотечном рабстве, ну типа, выступишь, потеряешь жилье. Вот женщины и молчат . Типа, ну убьют, так хоть жилье останется. Это не первый раз, после Донбаса и Сирии было тоже самое.

Кстати, напомню вам, что с 01 января 2005 года вступил в силу закон о материнском капитале, на 2, 3, и последующих детей . То есть его " плодам" в 2023 начнет исполняться 18. Теперь ясно для чего Путина был нужен такой закон.

Татьяна Становая:

Интересная история со срочниками. Конечно, получилась подстава президента. Путин лично поручился, что срочников в Украине нет. Легко представить, как он это доказывал и своим иностранным коллегам. А тут оказывается, были срочники. Сколько еще таких историй будет? И тот факт, что Песков только что заявил, что виновных накажут - явный сигнал, что Путин сильно раздражен и никого покрывать не будет (логика "не выносить сор из избы" тут не сработает). Это серьезное политическое поражение Шойгу, которого последние несколько месяцев многие возводили (совершенно незаслуженно) чуть ли не в ранги второго по влиятельности лица. Кстати, недовольных армией, особенно, среди "партии войны" сейчас очень много, поэтому есть кому жаловаться.

Михаил Наки:

Шойгу, очевидно, будут сливать и назначат виновным в поражении с Украиной. Порка — впереди, может, даже срок дадут. Не первый раз такое с министрами обороны. Я бы на его месте реально бы о мятеже задумался. Вариантов не так много.

Станислав Белковский:

Хорошая версия. Скоро выяснится, что В. В. Путин вообще ничего не знал о гуманитарной миссии (спецоперации) РФ в Украине.

Денис Яцутко:

К слову, не удивлюсь, если, начиная от уровня окружных штабистов и выше, о том, что там есть срочники, и правда никто не знал.[...]

Я могу предположить множество вариантов создания такой ситуации, но, поскольку не знаю, как всё обстоит на самом деле, озвучивать эти гипотетические варианты не буду. Отмечу только, что не удивлюсь, если ситуация со срочниками — результат хитрости нижестоящего командования, имевшей целью не получить втык от командования вышестоящего. Не удивлюсь, если хитрость эта применялась в уверенности, что речь идёт о рядовых учениях, а дальше все, кто знал и был причастен, тупо затихарились, почуяв, что простым втыком уже не отделаются.

Кирилл Гончаров:

За 13 дней войны Россия ничего не добилась в Украине. Зато понесла беспрецедентный экономический, военный, политический и моральный ущерб.

Министерство обороны признало наличие срочников, Владимир Соловьев признал абсурдность спецоперации, а мир признал Россию агрессором.

Почему так произошло? Потому что никакой внятной мотивации к военным действиям у России не было, у Украины ровно наоборот, ведь нет ничего благороднее, чем защищать свою территорию, ценности и свободу.

Николай Митрохин:

На самом деле понятно, что война РФ проиграна. Сейчас западными ракетами «земля-земля» различных типов оснащают даже группы терробороны воюющих регионов. А значит что преимущество в новой бронетехнике нивелировано, а пехота у РФ слабее украинской (хотя бы в силу более низкой мотивации, проблем в экипировке и снабжении, и тех недель что их продержали зимой в лагерях). Таким образом вопрос стоит на самом деле о том, какими территориями будет «торговать» российская сторона на переговорах.[...]



Так что, конешно, будем поглядеть, но дело выглядит так, что армия РФ ведет бессмысленную, уже проигранную ею войну, умножая жертвы, но не добиваясь никаких очевидных успехов.