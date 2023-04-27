Страны НАТО отправили в Украину почти всю обещанную военную технику

Страны НАТО отправили в Украину более 98% обещанной военной техники. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Это означает более 1550 бронемашин, 230 танков и другое оборудование, включая огромное количество боеприпасов", – сказал Столтенберг.
Также он сообщил, что страны НАТО подготовили и оснастили более девяти украинских бронетанковых бригад. "Это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированные территории", – отметил Столтенберг.
- Страны НАТО оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. США уже выделили Украине более 71 миллиарда долларов, Великобритания – почти десять миллиардов, Германия – более семи. Помощь остальных стран меньше.
- Представители России не раз комментировали помощь западных стран Украине. По их мнению, поставляя оружие в Украину, НАТО "играет с огнём", и принятие подобных законов "будет иметь негативный эффект". Также Россия из-за поставок вооружения в Украину разослала нескольким странам, в том числе США, ноту с осуждением подобных действий.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.