Страны НАТО отправили в Украину почти всю обещанную военную технику

Страны НАТО отправили в Украину более 98% обещанной военной техники. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Это означает более 1550 бронемашин, 230 танков и другое оборудование, включая огромное количество боеприпасов", – сказал Столтенберг.

Также он сообщил, что страны НАТО подготовили и оснастили более девяти украинских бронетанковых бригад. "Это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированные территории", – отметил Столтенберг.