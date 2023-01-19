Берлин не готов поставлять свои танки Киеву - до схожего решения в США

Берлин не позволит союзникам направлять в Украину танки немецкого производства, чтобы помочь ей защититься от России, пока поставку Киеву собственных боевых танков не одобрят в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных германских чиновников.

По данным базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований, в распоряжении союзников по НАТО находятся более 2000 тысяч произведённых в Германии танков Leopard, которые считаются одними из самых передовых и эффективных в мире.

До этого правительства ряда европейских стран, включая Польшу, Финляндию и Данию, заявили, что готовы направить в Украину немецкую технику, если Берлин даст на это соответствующее разрешение. При этом никаких официальных запросов сделано не было. Великоритания сообщила, что отправит 14 своих основных боевых танков Challenger 2 - это более старый аналог Leopard.

"Немецкая волна" пишет, что поставка Киеву новых видов вооружений, в том числе танков Leopard, может стать ключевой темой на встрече США и других западных союзников 20 января на военной авиабазе Рамштайн в Германии. Еще раньше, 19 января, этот же вопрос может быть затронут на переговорах в Берлине нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса с его американским коллегой Ллойдом Остином.

В Соединенных Штатах сейчас завершается подготовка крупного пакета военной помощи для Украины, стоимость которого, по словам официальных лиц, может составить до 2,6 млрд долларов. Ожидается, что впервые в него войдут около 100 боевых машин "Страйкер" и не менее 50 боевых машин пехоты "Брэдли", что позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на полях сражений. Однако в пакет пока не войдут танки, получения которых добивается Киев, отмечает "Голос Америки".