Шойгу: "Планов по дополнительной мобилизации нет"

У Генштаба Вооружённых сил России нет планов по дополнительной мобилизации граждан на войну в Украине. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, в армии сейчас достаточно военнослужащих для проведения так называемой специальной военной операции.

Заявление министра нетипично - как правило, вопрос о возможной мобилизации представители высшего российского руководства не комментируют.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года после серии неудач на фронте. Президент Владимир Путин тогда говорил, что это сделано по рекомендации Генштаба. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек из запаса. Указ о мобилизации продолжает действовать. Согласно ему, мобилизованные смогут вернуться из армии только после завершения так называемой СВО, то есть войны в Украине.

По словам Шойгу, за последние год контракты с армией или добровольческими формированиями заключили 335 тысяч человек, только за последний месяц - 50 тысяч. Независимо подтвердить эти цифры невозможно.

В России сейчас идёт осенний призыв на срочную службу. В прошлом году начало призыва из-за мобилизации перенесли. Комментаторы отмечали, что военному ведомству было бы непросто организовать сразу два призыва - срочников и мобилизованных, поэтому вероятность новой волны мобилизации до завершения осеннего призыва многие оценивают как невысокую.

Власти утверждают, что солдат срочной службы не будут посылать на фронт. Однако с этого года срочникам разрешается заключать контракт с Минобороны с первого дня прохождения службы.