Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию с 1 октября

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армии. Кампания начнётся 1 октября и окончится 31 декабря. Всего планируется призвать 130 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Призыву подлежат также граждане России в аннексированном Крыму и в частично оккупированных областях Украины.

Эта призывная кампания будет последней, в которой верхняя планка призывного возраста будет ограничена 27 годами. С 2024 года верхняя планка призывного возраста повысится до 30 лет.

Новобранцы осеннего призыва, у которых есть заграничные паспорта, должны будут в течение пяти дней с момента зачисления в войсковую часть сдать их в МВД. Документы вернут после прохождения срочной службы.

В этом году штраф за неявку по повестке в военкомат повышен до 30 тысяч рублей.

Представитель Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге Минобороны заявил, что солдат срочной службы не будут распределять в зону проведения "специальной военной операции" (так российские власти официально называют войну в Украине). Однако с этого года срочникам разрешается заключать контракт с Минобороны с первого дня прохождения службы.

Цимлянский отдельно отметил, что у Минобороны нет планов проведения дополнительной мобилизации. По его словам, контрактников и добровольцев на фронте в данный момент достаточно.