Долгий пересчет: введение цифрового воинского реестра затягивается

Запуск в России единого цифрового реестра военнообязанных отложен до 2025 года, хотя ещё недавно власти планировали использовать его с 2024-го. В 2010-х годах на компьютерное оснащение военкоматов уже было потрачено не менее 1,9 миллиарда рублей, посчитало Радио Свобода.

Упор на папки

В ноябре 2022 года Владимир Путин поручил Министерству обороны, Министерству цифрового развития и Федеральной налоговой службе сформировать единый электронный реестр воинского учета к весне 2024 года. Решение было принято по итогам так называемой "частичной мобилизации". Тогда выяснилось, что военкоматы не обладают сведениями о том, где находятся приписанные к ним россияне, а также кому из них положены отсрочки.

Но запуск реестра задерживается: об этом на конференции "Цифровизация в госсекторе" в конце сентября заявил заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

В военкоматах сидят бабушки на пыльных папках, и отправляют, кого смогли поймать

"Его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, но они составляют служебную тайну", – цитирует его слова государственное агентство РИА "Новости".

В тестовом режиме цифровой воинский учет будет вводиться уже с 1 октября этого года, а с 2025 года система должна быть полностью передана в ведение Министерства обороны.

– В военкоматах сидят бабушки на пыльных папках, и отправляют, кого смогли поймать, куда Бог пошлет. Недавно занимался оформлением своих документов. В военкомате [подмосковного] Красногорска я компов не видел совсем. В Красногорске мне не помогли, пришлось перерегистрироваться в свою вторую квартиру в Москву, чтобы разобраться с военными документами. Кунцевский [районный] военкомат оказался получше. Там хотя бы точно есть компьютеры, но упор в работе у них все равно на советские папки, – рассказывает собеседник Радио Свобода, офицер запаса.

Это подтверждает ещё один собеседник Радио Свобода, юрист коалиции "Призыв к совести".

– В военкоматах ещё недавно информация передавалась на дискетах. Флешки и компакт-диски не разрешались. Во многих военкоматах нет интернета, не созданы локальные сети. Технический консерватизм этой системы очень высок, потому что помимо несекретных, там есть и секретные сведения, – отмечает он.

Цифровизация военкоматов, если она действительно произойдет, существенно повысит их эффективность.

Сейчас учет налажен кое-как, люди теряются в огромном количестве

– Если система заработает как должна, конечно, это сильно расширит возможности по поиску граждан, подлежащих призыву или мобилизации. Чтобы нельзя было не получить повестку, чтобы на всех, кому повестка отправлена, накладывать ограничения в правах. Сейчас учет налажен кое-как, люди теряются в огромном количестве. Теряются даже не за взятки: переезжает человек из одного города в город, а его дело не передают в другой военкомат, – объясняет юрист.

Отложенная цифровизация

Радио Свобода опросило трех IT-специалистов, работающих с базами данных. Они сошлись во мнении, что запуск всероссийского цифрового воинского учета в 2025 году – это достаточно оптимистический срок, в реальности работа может ещё больше затянуться.

Использование любой чужой технологии – это уязвимость перед атаками

– Нужно собрать все нюансы того, как воинский учет велся. Скорее всего, по разным регионам стандарты различаются. Нужно сделать максимально удобный интерфейс, чтобы самый тупой военком понимал, на какие кнопочки там нажимать. И будет очень сложно с безопасностью, с политикой доступа. Любая общая база – это возможность утечек. Скорее всего, в таком проекте нельзя использовать никакие технологии, не завязанные на самих создателей реестра: ни решения западных корпораций, ни открытые разработки. Использование любой чужой технологии – это уязвимость перед атаками. Значит, невероятное количество работы им нужно будет проделать с нуля. Думаю, именно поэтому цифровизация военкоматов откладывалась долгие годы, учитывая, что так-то Россия довольно развита в сфере технологий, – говорит Игорь Мартыненко из компании EQualitie, разрабатывающей программное обеспечение для НКО.

Кем и как ведется работа над единым цифровым воинским реестром, официально не объявлено. Meduza со ссылкой на свои источники пишет, что этим должна заниматься дочерняя структура контролируемого государством "Ростелекома" "РТ Лабс". Судя по базе "Контур.Фокус", "РТ Лабс" не получала открытые государственные подряды на подобные разработки.

Сумма этих контрактов – не менее 1 миллиарда 900 миллионов рублей

"Коммерсант", не указывая, о какой структуре идет речь, цитирует разработчиков цифрового воинского реестра. Судя по этой публикации, на текущем этапе проблемами является то, что вузы не спешат передавать данные своих студентов для будущего военного цифрового реестра, а Федеральная служба по техническому и экспортному контролю пока не сертифицировала проект.

Издание "Агентство" нашло на сайте госзакупок тендер на передачу в новый реестр данных медицинского учета из Ярославской области. Пока это единственный тендер с такими формулировками, проверило Радио Свобода.

После "частичной мобилизации" в военкоматах активизировали работу по установке программного обеспечения "Горизонт-МР", специально разработанного для Министерства обороны в 2010-х годах. Это можно проследить по форуму IT-шников, работающих в системе военкоматов.

"Горизонт МР" создан Научно-производственным центром информационных региональных систем, его специалисты продолжают консультировать сотрудников военкоматов. В базе "Контур.фокус" есть информация о госконтрактах этого центра 2010-х годов с Министерством обороны по поставке компьютерного оборудования и программного обеспечения для воинского учета. Сумма этих контрактов – не менее 1 миллиарда 900 миллионов рублей.

Сотрудники военкоматов оцифровали данные о более 30 миллионах россиян

Издание "Военные комиссариаты России" опубликовало выступление заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковника Евгения Бурдинского перед руководящим составом организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов. Выступление состоялось в марте 2023 года и было посвящено мобилизации, проведенной осенью 2022.

Бурдинский утверждает, что после мобилизации сотрудники военкоматов оцифровали данные о более 30 миллионах россиян и рассказывает о поставке системы "Горизонт" в те военкоматы, в которых ранее это программное обеспечение не было доступно. Оно должно быть подключено до конца 2023 года.

Несмотря на отсутствие единого цифрового воинского реестра, государство повышает качество учета и давление на граждан, подлежащих призыву или мобилизации.

– С 1 октября вступают в силу запрет на выезд из страны для тех, кто не явился по повестке, запрет на продажу и покупку недвижимости, управление автотранспортом, получение кредита, – напоминает создатель антивоенного проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин.