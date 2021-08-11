Шойгу заявил, что ему "посчастливилось" работать с Караджичем и Младичем

Министр обороны России, один из лидеров списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Шойгу заявил, что ему в прошлом "посчастливилось" работать вместе с лидерами боснийских сербов, осуждёнными по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности - Радованом Караджичем и генералом Ратко Младичем.

Этих деятелей, а также бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, который умер в Гааге ещё до вынесения ему приговора, Шойгу упомянул на молодёжном форуме "Территория смыслов", рассуждая об угрозе "разложения общества", которая, по его мнению, актуальна и для России.

По мнению Шойгу, Милошевич, Караджич и Младич поняли, что бывшая Югославия "разлагается изнутри". "Всё это была целенаправленная работа, когда из одной страны получилось шесть государств" - сказал Шойгу, не сказав, кто именно вёл эту работу. По словам министра обороны, ему "посчастливилось и повезло работать, взаимодействовать" с привлечёнными к ответственности Гаагским трибуналом по бывшей Югославии бывшими сербскими лидерами.

В каком контексте Шойгу работал вместе с Караджичем, Младичем и Милошевичем, он не уточнил. В годы войны в Боснии Сергей Шойгу возглавлял российское МЧС.

Лидеры боснийских сербов были осуждены в Гааге по нескольким статьям обвинения, главное из них - это геноцид, которым суд признал убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Сейчас Караджич и Младич по приговору Гаагского трибунала отбывают пожизненные сроки.

Помимо Югославии, в качестве примеров "разложения общества" Шойгу привёл также Сирию, Египет, Тунис, Ливию. Во всех этих странах 10 лет назад произошли антиправительственные выступления, приведшие или к смене власти, или к гражданской войне. Официальная Москва нередко относит события в этих странах - как и в Сербии, Грузии и Украине - к так называемым "цветным революциям", которые оцениваются резко негативно. В поддержке таких революций и возможной подготовке их аналога в России Москва обвиняет Запад.