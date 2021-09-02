Шведская группа ABBA выпустит первый за 40 лет альбом

Популярная шведская группа ABBA объявила о выпуске первого за 40 лет альбома. Он выйдет 5 ноября. В альбоме представлены 10 песен. Об этом говорится на сайте музыкантов.

Две песни из альбома уже были представлены публике на видеопрезентации а Лондоне. По словам артистов, после этого они стали работать над новыми композициями и в итоге решили выпустить альбом.

Музыканты также планируют открыть арену в Лондоне и дать там серию концертов. Участвовать вместо певцов будут их голограммы – изображения в молодом возрасте, которые получили название "аббатары". Виртуальных артистов создал режиссёр "Звёздных войн" Джордж Лукас.

Группа ABBA образовалась в 1972 году в Стокгольме и просуществовала около 10 лет. Последний альбом The Visitors вышел в 1981 году, после чего группа распалась. Музыканты ABBA стали первой шведской группой, чьи произведения занимали первые строчки в чартах англоговорящих стран, в частности США, Великобритании и Канады. В 2010 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.

Артисты заявляли, что больше не соберутся вместе, но в 2018 году они воссоединились для записи новых песен и виртуального турне. Всем музыкантам сейчас за 70 лет.