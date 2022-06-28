Турция, Швеция и Финляндия пришли к соглашению по НАТО

Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней, заявила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Канцелярия финского президента также сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Канцелярия финского президента также подтвердила, что Хельсинки, Стокгольм и Анкара обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

В администрации президента Турции отметили, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать Рабочую партию Курдистана и другие формирования, которые Анкара считает террористическими.

Йенс Столтенберг по итогам встречи заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс противоположно тому, чего добивался президент России Владимир Путин — сокращению сил военного союза у российских границ.

Власти США не делали никаких обещаний Турции взамен на её решения снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

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