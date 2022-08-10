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Швейцария готова представлять дипинтересы Украины в РФ

Президент Швейцарии Игнацио Кассис и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Швейцария и Украина договорились о возможности представлять интересы Украины в России через швейцарские дипломатические миссии, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер. Если Москва одобрит это предложение, то россияне смогут получать визы в Украину в посольстве и консульствах Швейцарии, а украинские дипломаты при посредничестве Швейцарии смогут оказывать консульскую помощь гражданам Украины, находящимся в России, и россиянам, проживающим в Украине. Швейцария также готова выступать принимающей стороной для российско-украинских переговоров.

В МИД России в ответ на совместную инициативу Украины и Швейцарии заявили, что министерство не контактирует со Швейцарией по данному вопросу. Ведомство подчеркнуло, что Россия не готова рассматривать предложения о посредничестве от стран, присоединившихся к международным санкциям против РФ. "Полагаем, что швейцарский нейтралитет был в известной мере девальвирован, так как Конфедерация переняла все семь пакетов нелегитимных антироссийских ограничений Евросоюза, фактически заняв одну из сторон конфликта," - цитирует заявление МИД газета "Коммерсант".

Однако пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что сотни тысяч украинцев, вывезенных в Россию из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в частности дети, нуждаются в консульской помощи.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2021 года заявлял, что в России проживает около 3 млн граждан Украины. После начала войны в Россию выехали, по разным оценкам, от миллиона до 1,5 млн украинцев. Точная статистика отсутствует, в том числе и потому, что часть украинцев после эвакуации в Россию переехала в другие страны; часть получила российское гражданство; некоторые выехали с паспортами непризнанных "ДНР" и "ЛНР".

  • Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией 24 февраля 2022 года, после военного вторжения российских войск на территорию Украины.
  • С 1 июля Украина ввела визовый режим для граждан России. Какие дипломатические органы должны обеспечивать выдачу виз и консульскую помощь от лица Украины, пока неясно.

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