Швейцария возвращает Узбекистану часть средств со счетов Каримовой

Узбекистан и Швейцария заключили соглашение о возврате швейцарскими властями 131 миллиона долларов со счетов, арестованных в рамках уголовного разбирательства в отношении Гульнары Каримовой – старшей дочери бывшего узбекского президента Ислама Каримова, который руководил центральноазиатской страной многие годы.

Документ подписали 16 августа в Берне президент Швейцарии Иньяцио Кассис и министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

Договорённость предусматривает, что конфискованные средства пойдут на создание фонда при участии ООН по устойчивому развитию в бывшей советской республике. "Фонд позволит использовать возвращаемые деньги на благо населения Узбекистана", - подчеркнул на церемонии подписания Иньяцио Кассис.

В 2012 году Швейцария "заморозила" более 800 миллионов долларов в связи с уголовным преследованием Каримовой, которая сейчас отбывает на родине тюремный срок по обвинениям в хищении и преступном сговоре. По мере дальнейшего разбирательства фонду под эгидой ООН могут быть переданы и другие средства.

В феврале узбекское руководство заявляло, что помимо швейцарской стороны оно взаимодействуют с властями в США, Франции, России и ряда других государств по вопросам возвращения активов Каримовой, "приобретённых незаконным путём". В этой связи называется сумма, превышающая миллиард долларов. Следствие в нескольких странах, включая также Швецию и Нидерланды, связывает Гульнару Каримову с действовавшей на протяжении нескольких лет крупной схемой использования взяток для получения зарубежными телекоммуникационными компаниями доступа на узбекский рынок.