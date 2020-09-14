Узбекистан договорился о возврате $131 млн Каримовой

Узбекистан заключил со Швейцарией соглашение о возврате 131 млн долларов, которые швейцарские власти конфисковали у дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщило правительство Швейцарии. В соглашении оговорены принципы возврата денег. Среди них — использование средств на "улучшение жизни узбекского народа", вложение денег в проекты устойчивого развития Узбекистана, мониторинг расходования средств.

Еще 715 млн Каримовой остаются заблокированными в Швейцарии. Правительство страны заявило, что в случае конфискации этих средств в рамках уголовного производства на них будут распространяться те же условия возврата в Узбекистан.

В мае 2020 года Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.

Гульнара Каримова — старшая дочь Ислама Каримова, руководившего Узбекистаном с 1990 по 2016 год. В этот период Каримова считалась одной из самых влиятельных фигур в стране. В 2014 году после конфликта с отцом Каримова оказалась под домашним арестом.

Вскоре после смерти Ислама Каримова в 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.