Шёпот Шебекина. Виталий Портников – о причине и следствии

Телеграм-канал "Шёпот Шебекино", о котором ещё несколько дней назад знали разве что местные жители и эксперты, интересующиеся Белгородской областью, в связи с боевыми действиями в этом регионе внезапно стал популярным среди пользователей социальной сети. У канала три десятка тысяч подписчиков, его администратор рассказывает о происходящем в городе, эта информация моментально появляется в других телеграм-каналах и на сайтах. Канал сообщает о ракетной опасности, публикует перепосты московских и светских львиц. Маргарита Симоньян и Ксения Собчак внезапно озаботились судьбой жителей маленького городка на границе с Украиной и готовы снимать для них квартиры в Белгороде и даже в столице, хотя и в этих городах сейчас не очень безопасно. Но всё равно в общем хоре государственной пропаганды, рапортующей о необходимости "продолжить спецоперацию до победы" и рассказывающей о приветствии Владимира Путина новым пионерам, голос Шебекина особо и не слыхать. Это вот именно что шёпот.

Должна появиться причинно-следственная связь между преступлением и наказанием

Впрочем, о том, что происходит с жителями соседствующих с Шебекином городов и сел Харьковской области, не думала ни российская государственная пропаганда, ни жители Шебекина, а популярный теперь телеграм-канал об этом даже и не шептал. Будто там, за несколько километров от государственной границы с Российской Федерацией, и не люди живут. Жителям Белгородской области, судя по их реакции, даже и в голову не приходило, что война, разрушившая соседние города, превратившая в руины кварталы того самого Харькова, в который они десятилетиями ездили за покупками и "покататься на метро", может прийти и к ним. Симоньян не стремилась разместить в собственном доме жителей Харьковской области, только призывала с телевизионного экрана эффективнее бомбить.

Могут сказать, что когда трагедия разворачивается в твоей стране, ты проявляешь куда больше участия и внимания вне зависимости от твоего отношения к войне как таковой. Потому что это же соотечественники, мирные люди, женщины и дети, они решения о войне не принимали, это всё Путин, а бегущие от обстрелов жители Шебекина – такие же жертвы происходящего, как и гибнущие от последствий нескончаемых российских бомбардировок жители Киева или Харькова.

Но в этих оправданиях всегда будет историческое лукавство, хорошо понятное людям, жившим в Советском Союзе. Советские границы – понятие в достаточной степени условное. Если бы большевистское руководство приняло другое решение, то Белгородская область могла бы уже много десятилетий быть одной из областей Украины или просто частью Харьковщины. Украинские названия населенных пунктов и украинские фамилии жителей здесь отнюдь не случайны. И тогда уже несколько месяцев как не было бы никакого Шебекина, даже его шепота не было. Оно давно уже могло бы быть превращено российской армией в руины, город мог бы разделить судьбу Бахмута или Изюма. И судьба его жителей – хотя это были бы те же самые жители, спешу заметить – не интересовала бы ни Симоньян, ни Собчак.



Так что дело вовсе не в эмпатии к несчастным соотечественникам, а в отсутствии человечности у миллионов людей, живущих в современной России. Дело в том, что многие из тех, кто живёт в нескольких километрах от российско-украинской границы, не пытаются хотя бы спросить самих себя, что происходит с теми несчастными женщинами и детьми, которых обстреливают вот уже 16 месяцев. Но 18-летняя студентка мужественно требует от родного правительства "отодвинуть линию фронта" от Шебекина, потому что у её семьи нет денег на переезд. У миллионов украинцев, которые были вынуждены бежать от обстрелов твоих ошалевших соотечественников, от убийств, разрушений и грабежей, тоже не было денег, девочка моя.

Это нарочитое стремление помочь несчастным жителям никому еще вчера не известного в России городка – такой же лживый цинизм, как и стенания Владимира Соловьёва по поводу злоключений несчастных обитателей Рублевки. Нельзя одновременно поддерживать агрессивную войну и ужасаться ее последствиям. Должна появиться хоть какая-то причинно-следственная связь. Связь между преступлением и наказанием.

Виталий Портников – киевский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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