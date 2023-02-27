Набор фраз для Запада. Мирный план Пекина, нужный лишь ему самому

План прекращения огня между Россией и Украиной, представленный 24 февраля МИД КНР, и в Киеве, и везде в странах Запада встречен с очень большим скептицизмом. Пекин в течение года войны пытался представить себя нейтральной стороной, отвергая призывы осудить российское вторжение. Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что Китай вряд ли способен добиться даже самого шаткого перемирия – особенно учитывая его растущие связи с Москвой.

Китайский план прекращения войны России с Украиной содержит 12 пунктов, которые, по мнению Пекина, будут способствовать завершению боевых действий. Заранее с Киевом он не обсуждался. По сути – это набор стандартных обтекаемых фраз, обычных для современной китайской дипломатии. Призыв КНР к России и Украине: прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис. В частности, КНР призывает уважать суверенитет всех стран, согласно международному законодательству и принципам Устава ООН, и настаивает на гарантиях их суверенитета и территориальной целостности.

При этом Пекин говорит о необходимости "отказаться от менталитета холодной войны" и призывает "не допускать формирования противостояний" и "экспансии военных блоков". В плане западным странам и всем остальным, кто осуждает российскую агрессию, предлагается отменить введенные после 24 февраля 2022 года санкции против России и высших российских чиновников и бизнесменов и дать Кремлю "гарантии безопасности". Также в документе есть пункты о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, о необходимости защиты атомных электростанций и об обеспечении регулярного экспорта украинского зерна на международные рынки, а еще – призывы "воздержаться от применения ядерного оружия".

"Пекин хочет примерить на себя роль миротворца. Но для того, чтобы эти призывы воспринимались бы всерьез, ему пришлось бы говорить россиянам то, что они не хотят слышать. И нет никаких доказательств того, что Китай когда-либо советовал России отступить — ни за кулисами, ни перед большой аудиторией и телекамерами", — говорит Раффаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама в Сингапуре.

Активизация связей между КНР и Россией, о которой много гвоорят и пишут в последние пару месяцев, в последний раз была продемонстрирована миру 23 февраля, за сутки до обнародования китайского мирного плана, во время визита в Москву главного дипломата Китая Ван И, заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Общаясь с ним в Кремле, российский президент Владимир Путин приветствовал "новые рубежи" в отношениях двух государств, дав понять, что китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию этой весной.

Формулировки, использованные в документе китайского МИДа, по-видимому, больше даже обращены к Западу, чем к России. Это тот язык, который министерство иностранных дел Китая очень часто использовало в прошлом – для определения того, что в Пекине рассматривается как вмешательство Вашингтона в дела других стран и "неоправданное расширение" НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ознакомления с документом заявил, что не согласен как минимум с одним пунктом китайского плана – о необходимости отмены санкций в отношении РФ, но в целом охарактеризовал документ как "интересный" и требующий "изучения от начала и до конца".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 февраля в своем Твиттере был куда более категоричен: "Если ты претендуешь на роль глобального игрока, то не предлагаешь нереалистичный план. Не ставишь на агрессора, который попрал международное право и проигрывает войну. Это недальновидно. Планирующий на десятилетия не играет в "трехдневные игры россиян". Китай, "окно возможностей" не будет открыто вечно, – написал Подоляк.

Мирный план КНР заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС: "Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания", — сказал Песков, добавив, что на сегодняшний день "предпосылок для выхода ситуации в мирное русло в Кремле, тем не менее, не видят".

"Китай до сих пор не сделал ничего для мирного посредничества. Вероятно, что главная цель появления этого документа – улучшить собственную репутацию на мировой арене", — заявил Радио Свобода один высокопоставленный чиновник Европейского Союза, пожелавший остаться неназванным. Еще один функционер ЕС добавил в разговоре с Радио Свобода, что "Европу китайская инициатива точно не соблазнит".

Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где сказано об уважении суверенитета. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN: "Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую вел Путин".

При этом Салливан заявил, что РФ и Китай не являются нерушимыми союзниками, так как Пекин все же занимает острожную позицию насчет войны. "Они пытаются позиционировать себя как не стоящих полностью на стороне России, когда дело доходит до войны в Украине", — резюмировал он.

"Китай предложил этот план без всякого предварительного обсуждения его между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским, еще с начала войны. Китайцы говорили с россиянами много раз, но на самых высоких уровнях они не говорили с украинцами", - подчеркнул Салливан в интервью телеканалу NBC News.

26 февраля директор ЦРУ США Уильям Бёрнс подтвердил, что у американского разведсообщества есть данные о том, что руководство Китая всерьёз рассматривает возможность поставок России вооружений для использования в войне в Украине. Окончательное решение Пекин, однако, ещё не принял, – заявил Бёрнс в эфире телекомпании CBS News.

Ранее о том, что Китай близок к договорённостям с Россией о поставках оружия и боеприпасов, сообщали ведущие западные СМИ – в том числе CNN, Wall Street Journal, Financial Times или Spiegel. С предупреждением о том, что Вашингтон против таких поставок и в случае их осуществления Пекин столкнётся с последствиями, выступил на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам Бёрнса, на данный момент США не имеют никаких свидетельств о том, что Китай уже поставляет России оружие. Как заявил директор ЦРУ, то, что американское руководство в последнее время поднимает эту тему, ставит своей целью убедить Китай отказаться от поставок. По его словам, ставка на них "будет очень рискованной и недальновидной".

С 28 февраля по 2 марта Китай посетит с визитом Александр Лукашенко – один из главных союзников Владимира Путина. По оценке американского Института изучения войны (ISW), визит может быть использован для разработки планов обхода санкций с участием Беларуси в случае китайских поставок для России. В частности, беспилотники из Китая могли быть поставлены по фальсифицированным товаросопроводительным документам – очевидно, под видом белорусских.

Китайские руководители весь год продолжали повторять заявления Кремля о том, что "США являются главным зачинщиком этого конфликта". КНР, безусловно, оказала России немалую поддержку в условиях западных санкций – и как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей. Это происходит, несмотря на отдельные явные разногласия между Москвой и Пекином и отказ Китая от прямой и откровенной поддержки российского вторжения в Украину.

Однако китайские средства массовой информации, подконтрольные КПК, с начала российско-украинской войны все активнее формируют для своей внутренней аудитории положительный образ Владимира Путина и всех действий Кремля во внешней политике.

Коммунистическая партия Китая с 24 февраля организовала большую идеологическую кампанию, направленную в основном на китайских чиновников и молодежь, суть которой коротко можно сформулировать так: "Наша страна не отвернется от России, что бы та ни сделала".

Внутри самого Китая высшие чиновники КПК и китайские государственные медиа активно распространяют кремлевскую точку зрения на происходящее, в том числе дезинформацию о преступлениях, доказанно или еще предположительно совершаемых в Украине российскими военнослужащими. Российское вторжение в Украину в КНР также называется исключительно "специальной военной операцией".

Китайские университеты за последние месяцы организовали специальные занятия, чтобы дать студентам "правильное понимание" российско-украинской войны, во время которых подчеркиваются "обиды, нанесенные России Западом". "Именно Соединенные Штаты лично подожгли фитиль нынешнего пожара между Россией и Украиной", – говорится в серии редакционных статей в издании "Цзефанцзюнь бао" ("Ежедневная газета Народно-освободительной армии Китая").