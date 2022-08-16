Signal сообщил о фишинговой атаке, затронувшей 1900 пользователей

Мессенджер Signal, который считается одним из самых надёжных и безопасных, сообщил пользователям о недавней фишинговой атаке. Ей подверглась компания Twilio, верифицирующая для Signal телефонные номера, говорится на сайте мессенджера.

Судя по этой информации, оказалсь затронуты данные примерно 1900 пользователей. Речь идет о номерах телефонов или кодах подтверждения. Представители мессенджера допустили, что хакер, используя эти коды, может перерегистрировать номера затронутых пользователей на других устройствах, отмечает "Медуза".

Signal заверил всех клиентов, что "история их переписок, списки контактов, сведения, указанные в профилях и другие личные данные остались конфиденциальными и не были затронуты атакой". А тем пользователям, чьи номера оказались раскрыты, компания направила уведомления с инструкцией, что необходимо сейчас предпринять.

1900 человек - лишь очень небольшой процент об общего количества клиентов Signal, отметили в компании.