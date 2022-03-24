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Метаэкстремисты. Эфир 21:05

9 лет строгого режима. Суд огласил приговор Алексею Навальному. Почему его соратники говорят, что срок не имеет значения.

Метаэкстремисты. В России признали экстремистской и запретили деятельность компании Мета и, принадлежащих ей Фейсбука и Инстаграма. Каковы последствия для пользователей этих соцсетей.

Неоплачиваемые отпуска, сокращения, простой. Защищает ли государство работников во время кризиса на рынке труда в России.

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