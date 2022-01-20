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Центробанк предложил запретить оборот криптовалюты в России

Эльвира Набиуллина

Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Об этом сообщается в докладе регулятора.

За нарушение запрета Центробанк предлагает ввести ответственность, но не уточняет, какую. По задумке регулятора, запрещено будет использование криптовалют при покупках и продажах, выпуск и организация обращения криптовалюты для криптобирж и обменников, а также вложения в криптовалюты для российских финансовых организаций.

Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет на операции c криптовалютами на территории России, чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам".

Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой на финансовой инфраструктуре России из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.

Российские законы пока не запрещают покупать или продавать криптовалюту, но не позволяют выпускать её на российских площадках и использовать в качестве средства платежа внутри России. Обменять криптовалюту в банке нельзя, это можно сделать только через криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки.

  • Такой способ пожертвований ввели некоторые организации в России, в том числе команда оппозиционного политика Алексея Навального и "ОВД-Инфо", признанный "иноагентом".
  • По последним данным, россияне держат в криптовалюте более семи триллионов рублей на 17 миллионах криптокошельков.
  • В сентябре прошлого года майнинг и обмен криптовалюты запретили власти Китая.

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