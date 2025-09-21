Силовики задержали вышедшую на пикет мать мобилизованного на "СВО"

Силовики задержали в воскресенье в Москве мать российского военнослужащего, мобилизованного в рамках "частичной мобилизации", объявленной указом Владимира Путина ровно три года назад, 21 сентября 2022 года.

Женщина, на груди которой висели несколько государственных наград, вышла на одиночный пикет перед зданием Министерства обороны России, держа в руках плакат "21.09.2022 - 21.09.2025". Видео задержания публикует RusNews. Издание приводит только имя пикетчицы - Лидия.

"Я жду, когда Минобороны очнется и вернет ребят домой!" — успела заявить пикетчица перед задержанием. Телеграм-канал "Паулина/Мобилизация и люди" сообщает, что она доставлена в ОВД, связи с ней нет.

По состоянию на 19 сентября, подтверждена гибели 15 077 россиян, призванных в армию в рамках так называемой "частичной мобилизации", следует из анализа журналистов Русской службы Би-би-си и "Медиазоны".

Из российских регионов больше всего погибших мобилизованных, чья смерть подтверждена — 884 — в Башкортостане. В пересчете погибших на 10 тысяч мужского населения лидером по потерям среди призванных резервистов является Бурятия - 23 погибших на 10 тысяч мужчин.

По официальным данным, осенью 2022 года в российскую армию были призваны 318 тысяч человек. Независимые эксперты называют цифру в полмиллиона. Сразу после публикации указа о мобилизации сотни тысяч мужчин покинули Россию, опасаясь быть призванными.

На сегодняшний день отсутствует какой-либо нормативный акт или указ президента, который бы устанавливал конкретные сроки окончания службы для этой категории военнослужащих. Указ о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года не содержал положений о предельных сроках службы, и де-юре служба для мобилизованных продолжается до выхода специального указа о ее завершении.

Акции матерей и жён мобилизованных с требованием вернуть их сыновей и мужей домой обычно жёстко пресекаются силовиками. В мае 2024 года Министерство юстиции России внесло в список так называемых иностранных агентов движение жен мобилизованных "Путь домой" и непосредственно одну из его участниц Марию Андрееву. Телеграм-канал движения насчитывал более 60 тысяч подписчиков.