Силы конфликта. Юрий Федоров – о многолетней войне без побед

Война России против Украины может продлиться несколько лет, считают британский премьер Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, многие другие политические деятели и аналитики. Оснований для такого вывода немало. Для Владимира Путина победа (точнее, то, что можно более или менее убедительно представить победой) является необходимым условием политического и, не исключено, физического выживания.

Действительно, зачем нужно было развязывать войну, обернувшуюся для России тяжелейшими экономическими и политическими последствиями, если победа не достигнута? Этот вопрос может оказаться для Путина роковым. А потому он готов вести войну не только до последнего украинца, но и до последнего русского солдата. В этом Путин не одинок. В российских верхах действует партия "войны до победного конца", опирающаяся на часть номенклатуры и, что важнее, на массовый джингоизм. В конце мая этого года, по данным "Левада-центра", почти 80 процентов респондентов, как и ранее, поддерживали действия российских войск в Украине, а 75 процентов были убеждены в будущей военной победе России. Что именно могут интерпретировать в Кремле как победу – аннексию оккупированных после 24 февраля украинских территорий или добавление к ним новых, например Харьковской области, выход к Приднестровью, а то и некую "демилитаризацию" Украины, пока неясно.

Украина также готова воевать до своей победы, как минимум, до изгнания российских войск с территорий, оккупированных после 24 февраля. Для украинского общества, политического класса и армии формула "мир в обмен на территории" неприемлема. Несмотря на крупные территориальные потери первых дней войны, тяжелейшие бои на Донбассе и масштабные разрушения, вызванные российскими бомбардировками, подавляющее большинство украинцев, 93 процента, верят в победу над Россией, а 75 процентов уверены, что дела в стране двигаются в правильном направлении. В мае 92 процента респондентов в Украине плохо относились к России, в том числе 90 и 85 процентов, соответственно, в южных и восточных регионах, традиционно считавшихся "пророссийскими". У многих, если не у большинства украинцев слова "Россия" и "русский" ничего, кроме ненависти, не вызывают.

Вместе с тем в обозримое время одержать решающую военную победу ни та, ни другая сторона не может. Об этом говорят цифры соотношения сил. По данным Главного управления разведки ВСУ, в конце июня против Украины воевали 105 российских батальонных тактических групп, и еще около 50 таких групп могли находиться в резерве. Учитывая стандартный штатный состав мотострелковой группы (от 700 до 800 солдат и офицеров и 10 танков), можно приблизительно оценить максимальную суммарную их численность в 110–120 тысяч человек. Если добавить силы поддержки и обеспечения, то общее количество войск, которые Москва может собрать для войны в Украине, без объявления всеобщей мобилизации составит 210–220 тысяч человек. По численности личного состава эти силы заметно уступают украинским войскам. В начале мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Вооруженных силах Украины служат более 260 тысяч человек, 100 тысяч в территориальной обороне, 45 тысяч в Национальной гвардии и так далее. Всего же в Украине "под ружьё" можно поставить до миллиона человек.

Вместе с тем Россия намного превосходит Украину по количеству вооружений – танков, бронированных машин, самолетов и так далее. Однако насыщенность украинских войск противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLAW позволяет во многом нивелировать превосходство России, а наличие ракет Stinger ограничивает применение Россией боевой авиации. Это, помимо всего прочего, определяет ориентацию России на массированное применение ракет и артиллерии, нейтрализовать которые у ВСУ пока возможностей нет. Правда, они могут появиться: Норвегия и США обещали передать Украине комплексы ПВО/ПРО, способные перехватывать крылатые и даже баллистические ракеты. В первом случае речь идет о норвежском комплексе NASAMS, во втором, не исключено, об американском Patriot последней модификации. Поставки Украине дальнобойной артиллерии из стран Запада скорее рано, чем поздно ликвидируют превосходство России в этом виде вооружений.

Продолжение войны чревато катастрофой, а Путин выступает в роли гаммельнского крысолова: играя на дудочке пропаганды, он ведет страну в пропасть

Тем не менее несовместимость политических позиций и примерный паритет в военной области сохранятся надолго. Соответственно, русско-украинская война могла бы, то затухая, то обостряясь, затянуться на неопределённый срок, если бы не одно обстоятельство: эта война является составной частью противоборства России и Запада. Решения саммита G7 в Баварии и встречи лидеров стран НАТО в Мадриде (в том числе о более чем семикратном увеличении Сил быстрого реагирования) свидетельствуют: в США и Европе осознали необходимость "обезвредить Россию". А именно лишить её способности шантажировать мир угрозой ядерной войны, провоцировать продовольственные и энергетические кризисы, потоки беженцев и тому подобное. И хотя в западных столицах имеются разные точки зрения относительно темпов и методов достижения этой цели, лидеры США и европейских государств едины в том, что Москву пора поставить на надлежащее место, прежде всего обеспечив победу Украины.

Одним из подтверждений этого является введение эмбарго на российские нефть и нефтепродукты. В 2021 году, по оценкам компании British Petroleum, на США и Европу приходилось 57 процентов экспортируемой из России сырой нефти и около 70 процентов нефтепродуктов. Соответственно, в 2023 году, когда эмбарго заработает в полную силу, Россия лишится как минимум половины доходов от экспорта нефти, то есть 100–120 миллиардов долларов. Закроется добрая половина российских нефтеперерабатывающих предприятий. Важно также, что за нефтяное эмбарго проголосовали в том числе государства, считающиеся сторонниками самого мягкого обращения с Россией. А отменить эмбарго можно только при согласии всех членов ЕС, некоторые из которых вовсе не склонны выпускать Россию из ловушки, куда её загнал Путин.

Как долго может продолжаться русско-украинская война? Ответ очевиден: до тех пор, пока российская верхушка не сделает практических выводов из того, в общем, очевидного обстоятельства, что её продолжение чревато катастрофой, а Путин выступает в роли гаммельнского крысолова: играя на дудочке пропаганды, он ведет страну в пропасть. Ведь выдержать противоборство с Западом Россия не в состоянии. В 2021 году российский ВВП в текущих ценах составил около 1,7 триллионов долларов. Соответствующий показатель для "коллективного Запада" превысил 52 триллиона. ВВП России меньше ВВП Запада в целом примерно в 30 раз. Эти цифры говорят сами за себя. Но есть ещё одно обстоятельство. Сегодня и в будущем важнейшим фактором, определяющим экономический и военный потенциал государств, является способность генерировать и внедрять новые знания и технологии. В 2021 году, по оценкам ЮНЕСКО, российские расходы на НИОКР составили 40,4 миллиарда долларов, тогда как Запад потратил на эти цели 1,1 триллиона. Россия безнадежно отстала в научно-технологической области, и такое отставание будет увеличиваться. Это, в свою очередь, уже привело к неспособности российского военно-промышленного и военно-научного комплексов выдержать технологическую гонку вооружений.

Сегодня именно Путин является главной движущей силой этой войны, и без его устранения война не кончится. Но нет никакой гарантии того, что скорее рано, чем поздно в России не появится новый Путин и всё не повторится заново. Поэтому единственной гарантией безопасности Европы (а по сути дела, всего мира) является ликвидация российского ядерного потенциала. В этом, пожалуй, состоит главный урок нынешней войны.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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