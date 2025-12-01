100 крупнейших производителей оружия демонстрируют резкий рост совокупной выручки на фоне стремления государств модернизировать армии и наращивать вооружения. Доходы от продажи оружия и военных услуг выросли в 2024 году почти на 6%, достигнув рекордных 679 миллиардов долларов. Об этом говорится в новом отчёте Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Документ имеется в распоряжении Радио Свобода.

SIPRI отмечает, что мировой рост был вызван войнами России с Украиной и в секторе Газа, повышенной глобальной напряжённостью и ростом военных расходов. Впервые с 2018 года все пять крупнейших мировых производителей увеличили свои показатели. Рост наблюдался почти во всех регионах мира, кроме Азии и Океании, где проблемы китайской военной промышленности привели к снижению доходов.

Резкое увеличение спроса вынудило оружейные компании расширять производство, открывать новые мощности и создавать дочерние структуры, говорится в докладе.

В 2024 году американские компании из топ-100 увеличили совокупные доходы от продажи вооружений на 3,8% – до 334 миллиардов долларов. Рост показали 30 из 39 компаний, включая Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. Вместе с тем США продолжают сталкиваться с задержками и перерасходами в программах производства истребителей F-35, подлодок класса "Колумбия" и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel.

В Европе 23 из 26 компаний увеличили доходы, совокупная выручка выросла на 13% – до 151 миллиардов долларов. Самый резкий рост – у Czechoslovak Group (на 193%). Это связано с украинскими заказами компании.

"Европейские оружейные компании инвестируют в новые производственные мощности для удовлетворения растущего спроса. Но зависимость от критически важных минералов может осложнить планы перевооружения", – отмечают составители доклада.

Две российские компании из рейтинга – "Ростех" и Объединённая судостроительная корпорация – увеличили доходы на 23% до 31,2 миллиардов долларов благодаря внутреннему спросу.

"Помимо санкций, российские оружейные компании сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Тем не менее российская военная промышленность продемонстрировала устойчивость во время войны с Украиной", – отмечают аналитики SIPRI.

Азия и Океания показали сокращение доходов на 1,2%. Падение обусловлено снижением выручки восьми китайских компаний, включая 31-процентное падение доходов NORINCO. "Коррупционные скандалы привели к отсрочке крупных контрактов", – отмечается в документе. В то же время японские и южнокорейские компании увеличили выручку на 40% и 31% соответственно.

Впервые в рейтинг вошли девять ближневосточных компаний, которые увеличили доходы на 14% – до 31 миллиарда долларов. Три израильские компании нарастили выручку на 16%. "Растущая негативная реакция на действия Израиля в секторе Газа мало повлияла на интерес к его вооружениям", – отмечают эксперты SIPRI.