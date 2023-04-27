"Сирена": Минобороны завербовало 110 человек из колонии в Петербурге

Бывший заключенный Юрий Яковлев рассказал, что его и ещё более 100 осужденных петербургской колонии №4 завербовали рекруты Министерства оборы России. Видео с рассказом Яковлева опубликовало издание "Сирена".
По словам Яковлева, рекруты Минобороны забрали заключенных из колонии 20 февраля, а уже 21 февраля они были в Донецкой области Украины. Им не выдали никаких документов, поселили в подвале и оставили без профессиональных военных. Из обещанного жалованья выплатили только 40 тысяч рублей.
Яковлев отметил, что в полугодовом контракте с ведомством "никаких условий в принципе не было прописано", а сам документ составили по принципу "просто выживите и все".
22 человек из числа заключенных сформировали в штурмовую группу "Шторм Z", которая воевала рядом с селом Водяне. При этом, как утверждает Яковлев, оружие им выдал автор телеграм-канала "Миша на Донбассе" - некий житель Москвы, который отправился на войну в Украине в качестве добровольца. Этот же человек, по словам бывшего заключенного, отправил группу на штурм, где многие погибли.
"Сирена" уточняет, что видео записано 7 апреля, в редакцию его прислал подписчик издания, который сидел вместе с Яковлевым. "Сирена" поговорила с матерью бывшего заключенного, которая подтвердила слова сына. В последний раз он выходил на связь 9 апреля.
Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Петра Курьянова сообщает, что в колонии в разных российских регионах, в том числе Сибири и Дальнего Востока, начали приезжать представители Минобороны и вербовать осуждённых на контрактную службу в российскую армию. Так, стало известно, что из ангарской колонии №15, в которой три года назад произошла стихийная акция протеста, принудительно завербовали и увезли 400 заключенных.
О том, что Минобороны начало вербовать заключенных для отправки на войну в Украину стало известно в октябре 2022 года. До этого эти преимущественно занималась ЧВК "Вагнер".
- С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.
- Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек. По данным США, осужденные составляют значительную часть отрядов Пригожина и 40 из 50 тысяч воюющих в Украине наемников — заключенные, завербованные из российских колоний. Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что к концу 2022 года из колоний были завербованы 42–43 тысячи человек.
- К началу февраля "Медиазона" смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключённых – реальные цифры могут быть существенно больше.
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